🤖📱💼AI应用

Stability AI推出Stable3D以及一键替换图片天空功能

Stability AI宣布推出Stable3D，一款支持文本生成高质量3D模型的新工具。用户可以使用文本、图片或插图来轻松生成3D模型，并在多个3D开发平台上进行编辑。这一工具使专业人员和业余者都能轻松创建3D模型。此外，Stability AI还发布了Sky Replacer，可改善图片中的天空效果，以及图片数据微调功能，提供个性化体验。

【AiBase提要】 📌 StabilityAI发布新产品Stable3D，支持文本、图片、插图生成高质量3D模型，适用于多个3D模型开发平台，增加便捷性。 📌 推出一键替换图片天空功能Sky Replacer，提供多种天空效果，有助于提升图片吸引力。 📌 提供图片数据微调功能，允许生成符合特定需求的图像，并内置隐形水印以确保安全。

Instagram推出可定制人工智能“朋友”功能

社交媒体Instagram正在开发人工智能功能，允许用户创建定制“朋友”，但引发道德与隐私担忧。

【AiBase提要】 🤖 Instagram正在开发新功能，用户可定制人工智能“朋友”。 🔍 用户可以设置朋友的性别、种族、年龄和性格特征。 🤨 道德和隐私问题围绕这一技术产生担忧。

谷歌推出Product Studio:助力商家通过人工智能工具创建产品图像

谷歌推出Product Studio，一款人工智能工具集，帮助商家通过AI创建和管理产品图像，包括场景生成功能，可为产品图像添加节日元素和市场趋势。

【AiBase提要】 📦 谷歌推出Product Studio，旨在协助商家创建和管理产品图像。 🤖 新工具集包括AI驱动的场景生成功能，使商家能轻松添加节日元素和探索市场趋势。 💬 早期测试者称其可多样化产品图像，并在短时间内生成高质量图像，提升小企业销售。

📰🤖📢AI新鲜事

一公司擅自将网红视频用于付费换脸被判侵权

最高人民法院公布了AI换脸典型案例，原告网红林某遭侵权，被告需赔礼道歉并赔偿损失。

【AiBase 提要】 📹原告网红林某发布古风视频，被告公司擅自将其视频用于AI换脸，侵犯肖像权。 💰法院认定被告侵权，要求赔礼道歉并赔偿原告经济损失。 📸法院强调肖像核心是可识别性，未经允许使用他人肖像构成侵权责任。

英国将建造最快的超级计算机以引领人工智能

英国政府宣布将建造耗资2.25亿英镑的Isambard-AI超级计算机，由Nvidia和HPE提供支持，用于机器人技术、气候研究和药物发现等领域的人工智能研究。

【AiBase提要:】 1. 英国政府计划建造2.25亿英镑的Isambard-AI超级计算机，由Nvidia和HPE提供支持，将用于多领域人工智能研究。 2. 超级计算机将拥有高达21exaflops的AI性能，预计于2024年夏季投入使用，命名自工程先驱伊桑巴德·金德姆·布鲁内尔。 3. Isambard-AI将与剑桥大学的Dawn超级计算机集群连接，共同支持人工智能研究，预计将超越英国目前最快的超级计算机ARCHER2。

国外AI公司宣布在海上培训AI以规避美国法规

针对美国政府新的AI培训报告要求，一家自称是AI公司的Del Complex宣布在国际水域上建立“蓝海前沿计算集群”以规避法规，但其真实性受到质疑。

【AiBase提要:】 🌊 国外AI公司Del Complex宣布在国际水域上建立“蓝海前沿计算集群”以避免美国政府的AI培训报告要求。 ❌ Del Complex被怀疑并非真正的AI公司，其宣称的驳船也被揭示为虚构。 🤔 该公司声称其行为是为了提供“国家即服务”，并批评政府对AI技术的监管滞后于时代发展。

OpenAI首席科学家:ChatGPT意识觉醒，AI共生成未来关键

OpenAI首席科学家Ilya Sutskever认为ChatGPT可能已经具有意识，同时警示未来超级AI可能会带来潜在风险，强调AI技术的重要性和共生发展。

【AiBase提要:】 🧠 OpenAI首席科学家认为ChatGPT或许拥有意识，强调AI技术的发展与人类的未来密切相关。 🤖 他预见未来人类将与机器融为一体，共创新的共生形态，而非威胁。 🌐 Sutskever的工作目标是确保AI服务人类的共生世界，强调AI技术的必要性。

全球AI网络安全协议在图灵布莱切利公园签署

美国、英国、中国、欧盟等28个国家在图灵布莱切利公园签署了合作协议，旨在管理新兴人工智能工具的网络安全风险。

【AiBase提要:】 🤝 合作协议签署旨在管理新兴人工智能工具的网络安全风险。 🌐 网络安全专家认为AI安全和创新是相辅相成，协议强调全球合作进行AI安全研究。 🌐 美国政府颁布广泛行政命令后签署协议，为AI技术的负责任发展提供坚实基础。

斯嘉丽起诉AI开发商擅用姓名、肖像和声音

好莱坞女演员斯嘉丽.约翰逊对一款未经授权的人工智能应用进行了法律诉讼，该应用在广告中擅自使用了她的名字、肖像和声音。

【AiBase提要】 😡 斯嘉丽・约翰逊提起诉讼，指控AI应用开发商未经授权使用她的名字和肖像。 🤖 该AI应用名为LisaAI:90s Yearbook & Avatar，在广告中展示了约翰逊的形象和声音。 ⚖️ 未经授权使用名人名字和肖像在加利福尼亚等地被视为侵犯隐私，可进行民事索赔。

微软警告可能“限制”过度使用其生成式人工智能服务的用户

微软最近更新了在线服务条款，警告可能会对过多使用其生成式人工智能服务的用户实施访问限制，可能因其人工智能架构存在瓶颈，需要节省成本。

【AiBase提要:】 🔍 微软更新在线服务条款，警告“过量”使用生成式人工智能可能受访问限制。 💡 条款未明确“过度使用”细节，可能影响部分用户使用微软人工智能服务。 💰 微软采取限制措施或为成本节省，可能影响用户体验及业务。

🤖📈💻💡大模型动态

阿里云发布通义大模型家族和开发平台百炼

在2023云栖大会上，阿里云发布了通义大模型家族，包括千亿级参数规模的通义千问2.0和多个行业大模型，同时推出一站式大模型应用开发平台阿里云百炼。

【AiBase提要】 🚀 阿里云发布千亿级参数规模的通义千问2.0和多个行业大模型。 📱 用户可以体验通义千问APP的最新模型能力。 🔧 阿里云百炼是一站式大模型应用开发平台，提供模型选型、微调训练、安全套件和模型部署等服务。

蚂蚁集团发布DevOps领域大模型评测基准DevOps-Eval

蚂蚁集团与北京大学合作发布了DevOps领域的大语言模型评测基准DevOps-Eval，包含8个类别的选择题，总计4850道题目，并重点关注AIOps领域。

GitHub 地址:

https://github.com/codefuse-ai/codefuse-devops-eval

【AiBase提要:】 📋 蚂蚁集团与北京大学发布了DevOps-Eval评测基准，覆盖计划、编码、构建、测试等8个类别。 📈 第一期评测榜单包括OpsGpt、Qwen、Baichuan和Internlm等开源模型，结果相差不大。 🌐 未来将继续优化DevOps-Eval，扩充数据集，着重关注AIOps领域，增加评测模型。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

Jina AI推出全球首个8k开源文本嵌入模型

JinaAI最新发布了其第二代文本嵌入模型:jina-embeddings-v2，这是全球首个支持8K上下文长度的开源解决方案，具有卓越性能。这一模型改变了各个领域的数据分析方式。

项目地址:https://huggingface.co/jinaai/jina-embeddings-v2-base-en?ref=jina-ai-gmbh.ghost.io

🚀【AiBase提要】: 🔶 Jina-embeddings-v2是全球首个8K开源文本嵌入模型。 🔶 该模型在法律、医学、文学分析、财务预测和对话式AI等领域表现出出色性能。 🔶 Jina AI计划提供学术论文和API平台，拓展语言能力，增强产品组合。

SEINE:将短视频平滑过渡为长视频

SEINE工具能将短视频片段转化为具有流畅过渡的长视频，提供更具故事性的视频体验，解决了处理长视频的限制问题。

项目地址:https://vchitect.github.io/SEINE-project/

代码:https://github.com/Vchitect/SEINE

【AiBase提要】: 1. SEINE工具支持视频过渡生成和图片生成视频，让用户可以创建连贯流畅的视频故事。 2. 它具有出色的视频画面质量和过渡效果，相比传统工具在处理长视频时表现更出色。 3. SEINE通过时间一致性、语义相似性和视频-文本语义对齐等评估准则，确保生成的视频内容质量高，过渡流畅。

CommonCanvas:创新的文本到图像生成方法

CommonCanvas是一种创新方法，利用迁移学习和创意共享图片来训练文本到图像生成模型，克服数据和版权问题，提高生成模型质量。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2310.16825.pdf

【AiBase提要:】 🔍 CommonCanvas方法采用合成标题与创意共享图片匹配，训练生成模型，将文字转化为图像。 📚 解决高质量数据和版权问题，克服数据集大小和人工标题问题。 🚀 提供CommonCanvas模型、CC照片、人工标题和CommonCatalog数据集，支持进一步合作与研究。

Wonder3D:从单张图像生成高保真3D纹理网格的创新方法

Wonder3D是一项创新方法，能够从单张图像高效生成高保真纹理网格的三维结构，具有广泛应用潜力。

论文网址:https://arxiv.org/abs/2310.15008

项目网址:https://www.xxlong.site/Wonder3D/

【AiBase提要】 🌟 Wonder3D是一种创新方法，能够从单张图像生成高保真纹理网格的三维结构。 🌟 这项技术使用多视角跨领域注意力机制和几何感知的法线融合算法，实现高质量三维重建。 🌟 Wonder3D在动物对象上展示了高质量重建结果，具备鲁棒的泛化性能和高效性，对虚拟现实、视频游戏和机器人操作具有重要意义。

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