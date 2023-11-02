在即将到来的人工智能就业大浪潮中，的赢家和输家是谁？

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 2 日消息：随着人工智能（AI）的浪潮席卷白领工作领域，近 10 亿的知识型员工将受到影响，预计将有 1400 万职位消失。而在这种结构性变化中，一个意想不到的职业群体可能会安然无恙，即蓝领工作。

随着老年人的大量退休和对健康保健、绿色能源、高技术制造和建筑等领域需求的增加，蓝领职位有望迎来显著增长。

在上世纪 90 年代，美国诗人 Philip Levine 描述了工厂工作的艰辛和单调，而随着全球化和互联网的出现，许多制造业职位消失，转向了办公室工作。但如今，美国蓝领工作正在呈现出乐观的反转。例如，半导体制造等行业面临着大量的职位空缺。

过去两年，低失业率和劳动力市场的紧缺推动了蓝领和中等收入工人的工资增长。未来十年，预计美国最快增长的职业将出现在卫生保健、交通、可再生能源和高技术制造等领域。

与此同时，由于技术进步，一些非常规的、需要人际交往和非重复性体力劳动的职位将不太可能被 AI 所取代。例如，空调安装工、教师和理发师等职业在未来五到十年内将相对安全。OpenAI 的研究发现，包括画家、木匠和屋顶工在内的 4% 的工人，他们的工作几乎不会受到 AI 的影响。即使技术可能渗透到这些职位中，它们也无法完全被机器替代。

AI 的发展不仅可能使特定的职业更为便利，还可能通过实时监控风险和设备问题来提高工作场所的安全性。在美国，每年都会有 270 万例工伤和超过 5000 起因工伤事故导致的死亡，任何改进都将具有重要意义。

技术的进步和 AI 的引入可能会使一些职位更为生产力，增加需求，并提高收入。蓝领工作不仅能够抵御 AI 的冲击，而且在技术的帮助下，能够在实体工作环境中提供更安全和更高效的服务。在不断变化的经济格局中，不需要在技术大潮中努力逆流而行的职业将能够安稳地继续发挥其价值。

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