「黑寡妇」因人工智能应用在广告中克隆了她的声音而提起法律诉讼

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 2 日消息:据 Variety 报道，斯嘉丽·约翰逊（Scarlett Johansson）正对一家 AI 应用开发商采取法律行动，原因是该开发商在在线广告中未经许可地使用了她的名字和形象。这则广告是为一个名为「Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar」的 AI 图像编辑器所做，并特别展示了一个 AI 生成的 Scarlett Johansson 的声音版本。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Variety 报道指出，这则 22 秒的广告展示了 Johansson 在拍摄《黑寡妇》的幕后场景，她在广告中说：「嗨，大家好，我是 Scarlett，我想让你们和我一起来。」随后，广告转换了画面，而一个旨在模仿该女演员声音的 AI 生成声音说：「这不仅限于创建头像。你还可以创建带有文本的图像，甚至是你自己的 AI 视频。我认为你不应该错过它。」

广告的最底部，Variety 报道显示，该应用背后的开发商 Convert Software 包括了一段文字：「由 Lisa AI 生成的图像，与本人无关。」Johansson 的代表告诉 Variety，女演员从未为该应用担任过代言人，并且她的律师 Kevin Yorn 已经「以法律身份处理了这个情况。」

Yorn 在给 Variety 的声明中说：「我们对这些事情绝不掉以轻心。按照我们在这种情况下通常的做法，我们将采取所有我们拥有的法律补救措施来处理它。」无论是 Yorn 还是 Convert Software 都没有回应关于法律行动性质的评论请求。

随着 AI 变得更加容易获取，我们注定会在未来看到类似的案例。音乐人已经在面对声音克隆的问题，这可能会让人们觉得 Drake 正在发行新单曲，或 Johnny Cash 正在翻唱 Taylor Swift 的歌曲，同时，deepfake 技术使得在没有 Tom Hanks 的同意的情况下，他的 AI 生成的肖像能够出现在一则牙科计划的广告中。

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