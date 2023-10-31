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报告:OpenAI的ChatGPT下载量和应用收入持续增长

2023-10-31 15:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:ChatGPT 的下载量和收入持续增长，这款OpenAI 的 AI 聊天机器人下载量达到2300万次（截至9月份）。

据 TechCrunch 报道，Apptopia 对人工智能应用市场的分析显示，5月份在苹果应用商店发布的第一个月，下载量就突破了390万次，到6月份达到了1510万次。

此外，报告提到，截至9月份，ChatGPT 在移动设备上的使用量已从5月份的略高于134万月活跃用户增长到目前的3888万。

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从消费者支出来看，ChatGPT 的移动应用程序的增长速度超过了人工智能聊天机器人市场的大部分产品。

报告称，“它从发布当月的352美元增长到929美元，截至9月达到198万美元，截至10月24日达到近239万美元”。

ChatGPT 开发商 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 表示，今年的收入将达到13亿美元。The Information 援引消息人士的话说，微软支持的人工智能公司每月的收入显然超过1亿美元，比今年早些时候增长了30%。

报告称，首席执行官 Sam Altman 本周告诉员工，“OpenAI 的收入正以每年13亿美元的速度增长。”2022年，该公司的收入仅为2800万美元。

报告称，“自公司二月份推出付费版 ChatGPT 以来，收入增长速度（主要来自对话式聊天机器人的订阅量）显着增长。”OpenAI 还通过出售现有股票筹集估值80-900亿美元的资金。

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