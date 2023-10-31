首页 > 业界 > 关键词  > 微软最新资讯  > 正文

AI圈巨震！微软论文曝光GPT-3.5参数量仅有200亿

2023-10-31 14:28 · 稿源：站长之家

要点:

  • 微软论文爆料GPT-3.5的参数量仅为20B，远小于之前官方宣布的1750亿，引发广泛关注和争议。

  • 微软的论文介绍了一个小规模扩散模型CodeFusion，性能出色，只有7500万参数，与大型模型相媲美。

  • 论文讨论了CodeFusion模型的架构和性能表现，对GPT-3.5的真实参数量提出了质疑，但仍需等待官方开源数据揭晓。

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:最近，微软的一篇论文引发了广泛讨论，揭示了GPT-3.5的真实参数量可能只有20B，远远小于之前官方宣布的1750亿。这一曝料在AI圈内引起了巨大的震动，让人们开始重新评估这一庞大模型的性能和潜力。此论文还介绍了一个小型扩散模型CodeFusion，它只有7500万参数，但在性能方面与大型模型相媲美，引发了人们对模型规模与性能之间的关系的思考。

CodeFusion是一个用于代码生成的模型，经过两个阶段的训练，使用无监督预训练和有监督微调的方法，不断提升其性能。在性能评估中，CodeFusion在top-1准确率方面表现出色，尤其在Python任务中，几乎与GPT-3（175B参数）相媲美。而在top-3和top-5设置下，CodeFusion明显优于其他基线模型。

image.png

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2310.17680.pdf

然而，最引人关注的是GPT-3.5的参数量。以前人们普遍认为它有1750亿参数，但这篇论文声称它只有20B。这个巨大的参数量差异引发了广泛的猜测和讨论。一些人认为这可能是作者的手误，但也有人认为这一参数估计是准确的，因为一些小型模型在性能上与GPT-3.5相媲美。此外，还有人提出了对GPT-3.5的性能和参数量进行更深入研究的问题，以更好地理解这一庞大模型。

尽管这一论文引发了许多争议，但我们仍需等待官方的数据披露以确定GPT-3.5的真实参数量。这个问题引发了关于模型规模与性能之间关系的深刻思考，以及对GPT-3.5是一个小专家模型的集成还是通才模型的质疑。这一争议仍在继续，只有等待更多信息的揭晓才能解开谜团。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • VideoGPT:一句话介绍强大的视频生成模型

    Video GPT是一个基于人工智能的视频生成模型，它可以根据用户的输入生成各种类型的视频。它具有高度的灵活性和创造力，可以生成真实和逼真的视频内容。Video GPT的优势在于其强大的语言理解和视频生成能力，用户可以通过简单的文本输入，快速生成符合需求的视频。Video GPT的定价根据使用情况而定，提供灵活的付费方案。

    视频生成 人工智能 创意

  • ReadLater AI:智能文章摘要工具

    ReadLater.ai是一款智能文章摘要工具，可以通过URL链接快速摘要任何文章。用户可以保存文章到可搜索的归档中，移除广告，还可以享受7天免费试用ReadLater.ai高级会员服务。高级会员服务每月1.99美元。

    文章摘要 智能工具 阅读保存

  • Ritebite:均衡营养计划

    RiteBite是一个新的减肥计划，经证实能够实现真正持久的减肥效果。学习什么是均衡的营养，获取根据您的生活方式、文化和身体量身定制的个性化餐单。通过我们的洞察和反馈，保持责任感和自我激励。

    健康 减肥 饮食

  • NBtab New Tab (Chat AI):高度可定制的书签桌面管理工具

    NBtab是一款高度可定制的书签桌面管理工具，集成了图标手动排序、大型文件夹和动态壁纸等功能。它还提供了许多精致的小组件，如Chat AI、天气、日历、待办事项、倒计时等。NBtab可帮助您保持浏览器的组织和整洁。

    书签管理 桌面工具 小组件

  • 未道帮AI抠图:一键抠图,上传图片即可自动去除背景

    cutout.ai是一个在线抠图工具,用户只需上传图片,即可通过AI技术自动识别图像主体,去除背景实现抠图效果。它支持抠离人像、产品、动物、汽车等不同类型的图像,操作简单方便,一键即可完成抠图。该工具采用前沿的人工智能技术,抠图精准度高,可广泛应用于电商商品图片制作、设计素材制作等场景,大大提升工作效率。

    抠图 图片处理 图像处理

  • Metal:企业级 AI 检索平台

    Metal 是一个企业级 AI 检索平台，提供语义搜索、聊天机器人、日志记录和观测等功能。它还支持文件上传和嵌入生成，以及企业级安全和支持。Metal 可广泛应用于企业的 AI 应用开发和数据分析领域。

    AI 语义搜索 聊天机器人

  • AI 模特:一站式 AI 商拍工具

    AI 模特是一款专为电商卖家打造的 AI 商拍工具。我们以 AI 模特为核心，提供一站式 AI 商拍解决方案，帮助电商卖家解决传统商拍成本高、效率低的问题。通过智能商拍、服装模特图、商品场景图、商品抠图等功能，让电商卖家能够轻松、高效地拍摄和处理商品图片。AI 模特提供定制模特功能，可以训练出企业品牌特性的专属模特模型，为电商卖家打造个性化的商拍体验。

    AI 商拍 电商卖家 商品图片

  • BusinessAI:智能助手，解答问题、创造作品

    BusinessAI 智能助手是一款创新的在线工具，提供与人工智能的无缝对话体验。通过与智能助手对话，您可以获得准确的答案、创造性的写作帮助和出色的绘画作品。无论您是需要解答问题、寻找灵感还是提升创造力，BusinessAI 智能助手都能满足您的需求。我们的智能助手采用先进的自然语言处理和机器学习技术，为您提供高效、个性化的服务。快来体验 BusinessAI 智能助手，开启与人工智能的交互之旅吧！

    人工智能 智能助手 创作工具

  • Buni AI:极速生成高质量内容

    Buni AI 是一个设计用于帮助您即时生成高质量内容的人工智能助手。无论是文本、图片、代码还是聊天，我们都提供强大的功能来满足您的需求。通过直观的界面和功能强大的特性，您可以轻松编辑、导出或发布由人工智能生成的结果。Buni AI 还提供自定义模板、多语言支持、支付接口等功能，以满足各种用户需求。

    AI 生成 智能助手 内容创作

  • OpenAI Platform:开放AI平台

    OpenAI平台是一个开发者平台，提供资源、教程、API文档和动态示例，帮助开发者充分利用OpenAI的技术能力。它提供了一系列功能，包括文本生成、语言翻译、自然语言理解等，具有高度可定制性。OpenAI平台广泛应用于各种场景，如写作助手、聊天机器人、语音识别等。详情请访问官方网站。

    人工智能 开发者平台 文本生成

  • Windows Copilot:微软Windows 11中的Copilot,一款基于AI的智能助手

    Copilot in Windows是微软在Windows 11中推出的一款基于AI技术的智能助手,它可以在使用Windows的时候提供智能化的帮助和提醒,提高用户的工作效率和生产力。Copilot可以快速检索信息、组织窗口布局、进行图片编辑等,真正实现“所想即所得”的人机交互。

    人工智能 生产力 智能助手

  • GenVid:通过AI生成高质量的产品推广视频

    GenVid是一个通过AI智能生成产品推广视频的平台。它可以根据产品信息,自动生成脚本,进行文字、配音、动画等的组合,最终输出高质量的产品推广视频。GenVid的优势在于,它可以以非常低的成本,帮助企业和创业者生成看起来很专业的视频内容,从而更好地推广自己的产品。GenVid提供了不同档次的定价方案,用户可以根据自己的需求选择适合的套餐,每个套餐都提供了不同长度和生成时间的视频。GenVid非常适合那些想要推广新产品,但是又不想花费大量预算制作视频的用户。

    产品推广 视频营销 创业

  • ‍Deep Talk:将您的知识库转化为聊天助手

    Chat with your Data 是一个强大的 SaaS 平台，可以将您的知识库转化为 ChatGPT，提供智能的聊天助手功能。它具有丰富的功能和优势，价格灵活定制，适用于各种应用场景。

    聊天助手 知识库 智能应用

  • nijijourney:魔法般的二次元绘画生成！

    欢迎来到nijijourney，这是一个最先进的AI，可以绘制任何二次元风格的绘画！这是一个由 Spellbrush 与 Midjourney 所共同设计开发的魔法般工具。无论您是在寻找可爱的Q版角色还是充满动感的动作场景，niji・journey 都能将您的想象变为现实。我们迫不及待地想看看您创造了什么！

    二次元 绘画 设计

  • Kairos Financial:为普通人提供财富管理

    Kairos Financial 是一款为普通人提供财富管理的产品。他们通过自家的人工智能技术为用户推荐适合他们的金融产品，帮助他们建立可持续的财富。用户可以设置自己的财务目标，并追踪进展。此外，Kairos 还提供了财经教育资源，帮助用户提升金融素养。所有推荐的产品都经过严格的评估，确保用户能够信任并放心使用。

    财富管理 个人理财 金融教育

  • AI Love Code:AI辅助在线代码生成平台

    AI Code是一个在线智能代码生成平台,能够通过AI技术轻松生成网页代码,大大提升开发效率。它具有代码生成、页面构建、样式设定等功能,使用极其简单,无需编程基础也可以快速建站。相较于传统手工编码,AI Code能节省90%的开发时间,是网页开发领域的创新工具。

    AI 代码生成 智能

  • CAMIRA AI:创意专业人士的网页构建工具

    CAMIRA AI是一款专为创意专业人士打造的网页构建工具。它提供了丰富的设计工具和交互组件，让用户可以轻松地将设计转化为网站。CAMIRA AI支持多种编程语言，可以满足不同用户的需求。CAMIRA AI的优势在于其专业的设计工具和丰富的交互组件，可以帮助用户快速构建出高质量的网站。Framer的定价分为个人版和团队版，个人版价格为$12/月，团队版价格根据团队规模而定。CAMIRA AI定位于创意专业人士，旨在帮助他们快速构建出高质量的网站。

    网页构建工具 创意专业人士 设计工具

  • Giftadvisor:智能推荐完美礼物APP

    Giftadvisor是一个基于人工智能的礼物推荐APP。它可以根据你想送礼对象的个人信息,智能分析并给出最佳礼物建议。该APP拥有庞大的礼物数据库,涵盖生日、节日、纪念日等各种场合的礼物。它的独特之处在于可以根据受赠者的性格、爱好、需求等特征找到最适合他们的礼物。同时,APP内还融合了电商功能,用户可以直接在APP内购买礼物。总体来说,Giftadvisor是一个功能强大、使用方便的智能礼物推荐工具。

    人工智能 礼物推荐 定制礼物

  • Text to Music:用人工智能创作音乐

    Text to Music是一个用人工智能创作音乐的网站。它由@markdoppler_创建。首次登录时，系统会向您的电子邮件发送登录链接。您可以输入音乐的英文描述，并选择音频的时长（1到30分钟）。然后，点击生成音频按钮即可创作音乐。您可以在公共音频和我的音频中找到您创作的音乐。

    音乐 人工智能 创作

  • EnfinBref.io:一键生成YouTube视频摘要

    EnfinBref.io是一款能够一键生成任何YouTube视频摘要的工具。即使视频不是用英语制作的，只需复制粘贴链接即可生成摘要。用户可以通过发送电子邮件来提出想法、功能建议（项目摘要？）和问题。EnfinBref.io为用户提供了方便快捷的视频摘要服务，为用户节省时间和精力。

    视频 摘要 YouTube

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM