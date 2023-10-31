AI圈巨震！微软论文曝光GPT-3.5参数量仅有200亿

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:最近，微软的一篇论文引发了广泛讨论，揭示了GPT-3.5的真实参数量可能只有20B，远远小于之前官方宣布的1750亿。这一曝料在AI圈内引起了巨大的震动，让人们开始重新评估这一庞大模型的性能和潜力。此论文还介绍了一个小型扩散模型CodeFusion，它只有7500万参数，但在性能方面与大型模型相媲美，引发了人们对模型规模与性能之间的关系的思考。

CodeFusion是一个用于代码生成的模型，经过两个阶段的训练，使用无监督预训练和有监督微调的方法，不断提升其性能。在性能评估中，CodeFusion在top-1准确率方面表现出色，尤其在Python任务中，几乎与GPT-3（175B参数）相媲美。而在top-3和top-5设置下，CodeFusion明显优于其他基线模型。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2310.17680.pdf

然而，最引人关注的是GPT-3.5的参数量。以前人们普遍认为它有1750亿参数，但这篇论文声称它只有20B。这个巨大的参数量差异引发了广泛的猜测和讨论。一些人认为这可能是作者的手误，但也有人认为这一参数估计是准确的，因为一些小型模型在性能上与GPT-3.5相媲美。此外，还有人提出了对GPT-3.5的性能和参数量进行更深入研究的问题，以更好地理解这一庞大模型。

尽管这一论文引发了许多争议，但我们仍需等待官方的数据披露以确定GPT-3.5的真实参数量。这个问题引发了关于模型规模与性能之间关系的深刻思考，以及对GPT-3.5是一个小专家模型的集成还是通才模型的质疑。这一争议仍在继续，只有等待更多信息的揭晓才能解开谜团。

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