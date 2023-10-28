Google 扩展其漏洞奖励计划以增强生成式人工智能系统的安全性

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 28 日消息: Google 宣布，将扩展其漏洞奖励计划（VRP），以奖励研究人员寻找针对生成式人工智能（AI）系统的攻击方案，以增强 AI 的安全性和安全性。

Google 的 Laurie Richardson 和 Royal Hansen 表示：「生成式 AI 带来了与传统数字安全不同的新问题，例如可能存在的不公平偏见、模型操作或数据误解（幻觉）。」

适用范围内的一些类别包括提示注入、训练数据集中敏感数据的泄露、模型操纵、触发误分类的对抗性扰动攻击和模型盗窃。

值得注意的是，Google 在今年 7 月早些时候成立了一个 AI 红队，以帮助解决 AI 系统的威胁，作为其安全 AI 框架（SAIF）的一部分。

同时，作为致力于保障 AI 的承诺的一部分，Google 还宣布了通过现有的开源安全倡议，如软件的供应链级别（SLSA）和 Sigstore 来加强 AI 供应链的努力。

Google 表示：「数字签名，如来自 Sigstore 的签名，允许用户验证软件是否被篡改或替换。」

「诸如 SLSA Provenance 之类的元数据告诉我们软件中有什么以及它是如何构建的，允许消费者确保许可兼容性，识别已知的漏洞，并检测更高级的威胁。」

此项发展是在 OpenAI 揭幕了一个新的内部准备团队，以「跟踪、评估、预测和保护」针对跨越网络安全、化学、生物、放射性和核（CBRN）威胁的生成式 AI 的灾难性风险之际发生的。

两家公司，连同 Anthropic 和微软，还宣布了创建一个 1000 万美元的 AI 安全基金，专注于推动 AI 安全领域的研究。

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