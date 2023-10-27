Google AI负责人称AI对人类生存构成威胁

🔹划重点: 1. Google AI负责人Demis Hassabis认为，人工智能的发展对人类构成了类似气候变化的威胁，担心出现超级智能系统失控等恶意可能性。 2. 他强调必须像气候变化一样认真对待AI的风险，并呼吁建立类似联合国气候变化政府间专门委员会（IPCC）的独立机构来监管AI。 3. Google、微软、OpenAI和Anthropic宣布成立了1，000万美元的AI安全基金，旨在推动对最有能力的AI模型进行有效测试和评估的研究。

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:谷歌AI负责人Demis Hassabis表示，人工智能的发展对人类构成了一种存在威胁，类似于气候变化。

他在接受《卫报》采访时指出，他担心人类可能会开发出一个失控的超级智能系统，以及其他恶意可能性。他认为我们必须像对待气候变化一样认真对待人工智能的风险。他还指出，AI技术可能会使制造生物武器变得容易，类似于气候变化问题，国际社会协调有效的全球应对措施可能会拖延，而我们将为此付出代价。因此，他强调我们不能在处理AI方面出现同样的延迟。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

尽管AI在许多领域，如医疗领域，具有巨大潜力，但Hassabis呼吁建立一个独立机构来监管AI，类似于联合国的气候变化政府间专门委员会（IPCC）。这一观点得到了前谷歌首席执行官埃里克·施密特的支持。

事实上，在Hassabis的采访发表后的一天，谷歌、微软、OpenAI和Anthropic宣布成立了1，000万美元的AI安全基金，旨在推动对最有能力的AI模型进行有效测试和评估的研究。Hassabis在X（之前被称为Twitter）上发帖称赞了这一举措，表示我们正处在人工智能历史上的关键时刻。

尽管AI领域的专家公开表达了对AI安全和道德的担忧，但人们对于像Hassabis和谷歌这样的公司在AI安全和伦理方面的认真程度存在疑虑。2020年，谷歌因AI伦理学家Timnit Gebru和AI研究员Margaret Mitchell共同撰写的一篇有争议的论文未达到谷歌的发表标准而将他们解雇。这篇论文提出了有关AI的若干风险，这些风险现在看来非常准确:其环境影响，如何影响边缘化社群，训练数据中的偏见，数据集如此庞大以至于难以审核，以及它们可能被用来欺骗人们。

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