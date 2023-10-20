商务部:1-9月全国直播电商销售额达1.98万亿元，增长60.6%

划重点: 1. 🌐 网络零售带动消费增长:1-9月全国网上零售额达10.8万亿元，增长11.6%，网络零售对社会消费贡献率达33.9%。 2. 💻 直播电商蓬勃发展:全国直播电商销售额达1.98万亿元，增长60.6%，带动网络零售增速7.7%。 3. 🌾 数实融合助力产业升级:推动农业全链条数字化转型，全国农村网络零售额增长12.2%，产业深度融合促进特色数字化产业带形成。

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:商务部电子商务司负责人介绍1-9月我国电子商务发展情况。整体来说，电子商务在推动内需、稳定外贸、深化国际合作方面发挥了积极作用，呈现出以下几个显著特点。

网络零售成为拉动消费的重要引擎。1-9月期间，全国网上零售额达到10.8万亿元，增长11.6%，超过社会消费品零售总额增速4.8个百分点。这一增长主要得益于网上零售的快速增长，同时各种商品在线销售火爆，如金银珠宝、通讯器材和酒类，均呈现出超过20%的增长。

直播电商等新业态蓬勃发展。全国共有170家国家电子商务示范基地，151家建立了直播基地，全国直播电商销售额达1.98万亿元，增长60.6%，占网络零售额的18.3%，直播电商带动了网络零售的增速，贡献率达到7.7个百分点。此外，电商主播数量大幅增加，活跃电商主播达到337.4万人，增长164.3%。这一趋势也促进了创业就业，例如义乌市新增的电商主体占新增经营主体总数的3/4。

数实融合助力传统产业转型升级。其中，全国农村网络零售额1.7万亿元，增长12.2%。

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