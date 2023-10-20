谷歌生成式 AI 支持的 SGE 搜索生成体验引发出版商关切

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日消息:Google 近日推出的生成式 AI 支持搜索工具引发出版商的关切，对于他们如何适应 AI 主导的信息获取和付费方式的世界产生了疑虑。这项名为「Search Generative Experience（SGE）」的新产品在美国、印度和日本已经上线。

SGE 使用人工智能技术，以响应某些搜索查询创建摘要，根据 Google 的系统确定是否需要该格式。这些摘要显示在 Google 搜索主页的顶部，并提供「深入了解」的链接。

出版商担心的问题包括网络流量、是否将出版商列为 SGE 摘要中信息的来源，以及摘要的准确性。尤其重要的是，出版商希望能够获得 Google 和其他 AI 公司训练其 AI 工具所需内容的补偿——这是围绕人工智能的一个主要症结所在。

Google 发言人在一份声明中表示：「随着我们将生成式 AI 引入搜索，我们将继续优先考虑采用多种方式向广泛的创作者发送有价值的流量，包括新闻出版商，以支持一个健康的开放网络。」

至于补偿问题，Google 表示正在努力更好地了解生成式 AI 应用程序的商业模式，并从出版商和其他方面获取反馈。

自八月份发布以来，27.4% 的顶级网站正在阻止 ChatGPT 的机器人，包括《纽约时报》和《华盛顿邮报》。相比之下，自 9 月 28 日发布以来，有 6% 的人阻止 Google-Extended。这些数据由 AI 内容检测器 Originality.ai 提供。

虽然出版商和其他行业几十年来一直在调整其网站以在传统的 Google 搜索中突出显示，但他们没有足够的信息来为新的 SGE 摘要做同样的调整。

「新的 AI 部分对我们来说是一个黑盒子，」一位出版商的高管表示，「我们不知道如何确保我们是其中一部分或其背后的算法。」

当网站有选择时，他们会阻止其内容用于 AI，前提是这不会影响搜索结果。出版商长期以来允许 Google「爬取」其内容，以便出现在搜索结果中。

但出版商表示，Google 免费「爬取」他们的内容，以创建用户可能会阅读而不是单击其链接的摘要，并且 Google 没有明确说明他们如何阻止内容被 SGE 爬取。

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