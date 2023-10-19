当用户在 Edge 浏览器搜索 Google Bard 时 微软弹窗宣传必应聊天工具

站长之家(ChinaZ.com) 10月19日消息:又一次微软试图挑战竞争对手，这家科技巨头在 Edge 浏览器上试图积极推广 Bing Chat，以抢占 Google Bard 的市场份额。

这一变化至少在其实验性渠道的最新版本 Canary（v. 120.0.2168.0）中被发现。如果您在最新版本上搜索「google bard」，将会出现一个弹出窗口，宣传 Bing Chat。

然后，一旦打开 Bard，地址栏中将出现 Bing 图标，建议您以分屏方式打开 AI 聊天机器人并比较答案。

有趣的是，微软首先将 Bing Chat 推出，最初是 Edge 独有的功能，但后来将其扩展到竞争对手浏览器如 Chrome，但他们最初限制了聊天和字符限制。

微软似乎在 AI 驱动的搜索引擎竞争中领先一步，因为他们首先推出了 Bing Chat。但 Google Bard 也是一个强有力的竞争者，表现也不俗。

微软在这场竞争中拥有几个优势。他们在台式电脑市场拥有大量份额，拥有 Windows 操作系统，并且还将 Bing Chat 和 Copilot 集成到许多热门应用程序中。

这场竞争将使搜索引擎市场更加激烈，有望为用户带来更多创新和选择。

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