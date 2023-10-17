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专家对 ChatGPT 等平台中的AI幻觉表示担忧

2023-10-17 17:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:据美媒报道，专家们对热门平台如ChatGPT等AI程序的幻觉现象提出了担忧。所谓的AI幻觉是指信息看似正确，但实际上是不准确的现象。

AI机器人打字

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

ChatGPT等平台出现提供不准确信息的情况。例如，杜克大学图书馆指出存在虚假引用的问题，福布斯发表了一篇新闻报道，指出ChatGPT通过虚假摘要愚弄了科学家，而《财富》杂志引用了一项研究，显示ChatGPT在回答数学问题时的准确率从98%下降到仅为2%。

针对是否ChatGPT是在编造信息、错误解释数据或依赖于错误信息的问题，ChatGPT的回应是，它的回应是基于其在截至2021年9月最后更新前所训练数据和输入的模式生成的。然而，如果输入数据或查询存在缺陷，AI模型可能会产生不正确或不准确的信息，但这与传统意义上的幻觉并不相同。

根据AI创新领袖Usha Jagannathan的建议，她表示我们需要始终引用来源或验证信息的准确性，以确保我们使用了正确的详细信息。可以通过查看学术研究和报告的Google Scholar、主要来源以及领域内的专家来检查信息的准确性。

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