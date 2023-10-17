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百度地图App发布19.0.0版本 上线AI向导功能

2023-10-17 11:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:百度地图发布了全新的19.0.0版本，被官方誉为“新一代人工智能地图”。这个版本引入了一系列强大的功能，其中最引人注目的是AI向导功能。用户只需升级至19.0.0版本，即可在首页找到“V19”的入口，通过这一功能，他们可以体验到与AI的真实交流。

新版百度地图的特性包括城市车道级导航3.0，能够提供全程指引并保证出行的安全高效，以及实时公交全覆盖，其到站准点率高达99%。但最引人瞩目的特性之一是AI向导，让用户能够体验到与AI的“真人交流”。

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这一新功能非常容易使用，只需要提供五张图和十句话，即可生成一个个性化的用户向导。更为令人兴奋的是，这项功能还提供了免费的自定义定制语音包，让用户能够更加个性化地使用百度地图。

百度地图的升级背后有着强大的技术支持。新版AI地图是基于文心大模型进行重构的，具备多轮自然语言交互能力，用户可以通过自然语言对话唤醒地图中的各种功能和服务。这一技术的应用为用户提供了更加智能的导航和出行体验。

此外，百度世界大会2023在北京首钢园举行，百度副总裁透露，百度即将推出全新的AI原生地图，也就是百度地图V19，这将全面应用文心大模型对地图的产品交互进行重构。这意味着百度地图将在未来继续不断改进和提升，为用户提供更智能、更方便的出行服务。

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