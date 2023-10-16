厉害了！AI破解维苏威火山灰中的古罗马卷轴

🔍划重点: - 研究者通过AI成功解读维苏威火山灰下埋藏近2000年的古代罗马城市赫库兰尼姆的卷轴。 - 两名学生使用机器学习方法独立识别出了第一个完整的单词“πορϕυρας”（或“porphyras”），意为“紫色”。 - 这一成就为解锁古代文献的宝库带来了希望，这些卷轴不必打开，以免损坏。

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息:古代文明的谜团又有了新的突破，一项名为“维苏威挑战”的研究项目取得了令人振奋的成就。近日，一篇科技新闻报道了来自肯塔基大学的学者，他们通过人工智能成功解读了埋藏在维苏威火山灰下的古代卷轴，这些卷轴已经被掩埋了近2000年。

这些卷轴最初来自古罗马城市赫库兰尼姆，该城市在公元79年的维苏威火山喷发后被火山灰掩埋。由于长期的埋藏，这些卷轴变得难以打开和阅读。然而，最新的研究采用了人工智能技术，使得这一困境得以突破。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

肯塔基大学的研究团队在今年三月发起了“维苏威挑战”，他们发布了成千上万张赫库兰尼姆卷轴的X射线图像，同时提供了未经训练的人工智能软件，可以用于解释这些扫描图像。

两名学生，来自内布拉斯加大学林肯分校的计算机科学学生卢克·法里托和德国柏林自由大学的生物机器人学研究生尤素夫·纳德，成功地识别出了第一个完整的单词“πορϕυρας”（或“porphyras”），它在现代希腊字符中表示“紫色”。

在古罗马社会中，紫色是一种重要的颜色，通常代表着财富和地位。研究者认为，这个词可能与紫袍或地位有关，但进一步的分析仍需要进行。

法里托使用了一种“裂纹”模式，这一模式可能表明卷轴上有墨水的笔画。随着AI发现更多的裂纹和墨水笔画，新的训练数据使其更善于检测其他模式，最终出现了“porphyras”这个词。

纳德也采用了机器学习方法，但他对图像中可能代表字母的形状进行了训练。同样，机器学习使AI能够识别新的模式，从而突显了“porphyras”这个词以及一些周围的字母。

通过足够的训练数据，这些人工智能引擎能够发现X射线图像中非常微小的纹理变化，揭示了人眼无法看到的墨水笔画。

维苏威挑战的主要奖项将授予能够阅读四个或更多卷轴段落的人，奖金高达70万美元。这一成就为解锁古代文献的宝库带来了希望，这些卷轴不必打开，以免损坏。这些卷轴在公元79年维苏威火山爆发后埋藏，直到18世纪才被发现。它们可能来自尤利乌斯·恺撒的岳父卢修斯·卡普尼乌斯·皮索·凯松尼努斯的奢华别墅。

遗憾的是，像这样的古代文本存世稀少。如果这些卷轴可以被阅读而不必打开，我们可能会解锁关于一世纪的生活和学问的宝贵信息。这一突破将继续为考古学家和历史学家提供更多关于古代文明的见解。

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