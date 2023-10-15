问界新M7大定破6万，余承东称“起死回生，真不容易”

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:日前，问界AITO官方许纳布，其下全新M7上市首月累计大定已经突破6万台。

问界新M7再次创下惊人的销售成绩，首月大定数量已经超过6万台，这一消息让华为车BU董事长余承东深感振奋。不禁在朋友圈里发出感叹:“起死回生，真不容易”。这一壮丽的业绩不仅仅是庆祝新车上市的胜利，更代表了对华为智选车业务的强大信心。

为了确保新车的交付速度和质量，余承东于10月13日再次现身赛力斯智慧工厂，亲自监督车辆生产速度和质量。他表示，感谢大家的支持，首销大定已突破6万台，华为正在全力以赴，以高质量的生产交付服务顾客。

问界新M7系列的官方指导价为:

- M7Plus五座后驱版:24.98万元

- M7Plus五座四驱版:28.48万元

- M7Max五座智驾版:30.98万元

- M7Plus六座后驱版:26.98万元

- M7Max六座智驾版:32.98万元

此外，用户下订后最高可享受多达3万元的购车权益，其中包括3000元的现金优惠、1.2万元的外观和内饰颜色选配金，以及价值1.5万元的选配权益。这些福利使问界新M7成为市场上备受欢迎的选择，吸引了众多消费者的关注和购买。

这一成功背后，问界新M7投入了超过5亿的资金进行升级，融合了华为领先的创新技术和赛力斯先进的整车智造能力。9月12日新M7上市后，市场需求激增，每日的大定数量不断刷新记录，证明了消费者对其的高度认可和渴望。

（举报）