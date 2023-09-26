研究发现:BCG咨询师使用GPT-4解决业务问题表现不佳

文章概要: 1. BCG咨询师使用OpenAI的GPT-4在解决业务问题时表现较差，研究发现其比不使用GPT-4的同行表现差23%。 2. 研究发现，即使在被警告可能出错后，参与者仍未对工具的输出提出挑战。 3. 观点认为，企业需要积极采用生成式人工智能（Gen AI）以及如何管理与风险相关的问题。

站长之家(ChinaZ.com) 9月26日 消息:一项新研究发现，波士顿咨询集团（BCG）的咨询师在使用OpenAI的GPT-4解决业务问题时表现不佳，他们的表现比那些没有使用GPT-4的同行差了整整23%。这一发现引发了对于人工智能在业务领域中的实际效用和风险的讨论。

有趣的是，即使在研究参与者被提醒工具可能出错后，他们仍然未对GPT-4的输出提出挑战。这表明了一种对于人工智能技术的过度依赖，尤其是当它们在决策和问题解决方面发挥关键作用时，可能导致潜在的问题。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在这个技术驱动的时代，企业领导者对于如何管理和应对风险提出了一些关键见解。Sharon Marcil，BCG北美区董事总经理表示，企业需要立即采纳生成式人工智能（Gen AI），并确保在组织的最高层有人负责，而不是将其委派给下级。她还强调了在风险流程和核心流程(如产品开发)中嵌入风险保护，使其真正成为文化元素的重要性。

Allstate的CEO Tom Wilson表示，企业已经从技术支持的战略转向了需要不同专业知识的技术驱动战略。他强调了需要创造力，需要能够超越常规思维的人才。对于他们来说，更重要的是建立内部能力，而无法从外部获取，并确保与外部人员建立正确的合作伙伴关系，以获取最佳思维。

IBM的CEO Arvind Krishna则关注知识产权（IP）的问题，特别是在代码领域。他提出了一个例子，如果某人在支付行业使用生成式人工智能来编写某项工作，然后将其保留20年，那么在第15年，某人可能会出现并指出代码中的某些部分与他们的工作非常相似。这种情况引发了对于知识产权和法律责任的复杂问题。

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