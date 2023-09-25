DreamLLM：文字与图像同步创作的开源工具

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:DreamLLM是一款强大的多模态大型语言模型（LLM）学习框架，它首次实现了多模态理解和创作之间常常被忽视的协同效应。

DreamLLM基于两个基本原则运作。首先，它侧重于在原始多模态空间中直接采样，生成语言和图像后验的生成模型。这一方法规避了外部特征提取器如CLIP所固有的限制和信息损失，实现了更全面的多模态理解。

项目地址:https://dreamllm.github.io/

其次，DreamLLM促进了原始的交错文档生成，模拟了文本和图像内容以及非结构化布局。这使DreamLLM能够有效地学习所有条件、边缘和联合多模态分布。

因此，DreamLLM是第一个能够生成自由形式交错内容的MLLM。全面的实验突出了DreamLLM作为零射击多模态通用模型的卓越性能，从增强的学习协同效应中受益。

核心功能:

多模态理解与创作协同:DreamLLM实现了语言和图像之间的强大协同效应，能够理解和生成多模态内容，从而扩展了应用领域。

原始多模态空间采样:通过在原始多模态空间中进行直接采样，避免了信息损失，并提供更全面的多模态理解。

交错文档生成:DreamLLM能够生成包含文本和图像内容的交错文档，同时考虑非结构化布局，为内容创作提供更大的自由度。

零射击多模态通用性:该模型在零射击情况下表现出色，适用于各种多模态任务和应用。

图像生成:DreamLLM通过特殊的梦想令牌预测图像生成位置，生成与文本描述相关的图像，为用户提供强大的图像生成能力。

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