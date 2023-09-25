恒生电子：恒生大模型产品LightGPT已开启内测

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:恒生电子宣布，恒生大模型产品已面向20家金融机构开启内测。

据悉，恒生金融行业大模型 LightGPT 是专为金融领域打造的大语言模型，具有更专业、更合规和更轻量的特点。它通过训练海量金融数据，对金融相关问题有更好的理解能力，有助于推动大模型在金融行业的应用。

光子是基于 LightGPT 的智能应用服务，可以为金融机构的各个业务系统注入 AI 能力，成为金融从业人员的智能助手。光子提供了多个应用场景，包括投资合规、投顾、客服、运营、投研和交易等。同时，光子还可以通过插件集成网络搜索、文档问答、知识问答、金融问答、图表生成和内容质检等功能，为用户提供更丰富的服务。

LightGPT 具有以下特点:

- 专业性:LightGPT 经过训练使用了2000亿中文 tokens，并针对金融领域进行了80+ 中文金融任务的打磨，可以覆盖金融多个领域的应用场景。 - 合规性:LightGPT 学习了中国的金融法律法规，符合中国金融市场的监管要求。 - 轻量化:LightGPT 支持私有化 / 云部署，可以通过 API 调用，推理端只需一机两卡部署。

除了 LightGPT，恒生还推出了光子应用服务。光子是基于 LightGPT 的智能助手，可以无缝集成到金融机构的投顾、客服、运营、合规、投研、交易等业务系统中，为从业人员提供智能化的辅助功能。

体验网址：www.hs.net/lightgpt

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