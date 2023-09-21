Redmi Note 13 Pro今晚发布 全系16+512GB可选

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息:Redmi Note13系列将在今晚19点正式发布。在发布会的预热中，Redmi官博公布了Note13Pro的一些关键配置和功能。

首先，Redmi Note13Pro全系可选16GB512GB内存组合，配备LPDDR5旗舰级内存和UFS3.1旗舰级闪存，这将使其在处理大量数据时更为快速和高效。

其次，两款机型Redmi Note13Pro和Pro还拥有第二代1.5K高光护眼屏、2亿像素主摄、金刚骨骼架构、康宁大猩猩玻璃Victus以及屏下指纹等高级功能。这些配置使它们成为市场上功能强大的中端机型。

关于价格，虽然尚未公布，但根据其配置和定位，预计价格可能在2000元以上。不过，考虑到该系列手机的定位以及其强大的配置，这个价格应该是合理的。

此外，据报道，此次发布会将至少带来三款机型:Redmi Note13、Redmi Note13Pro和Redmi Note13Pro。其中标准版和Pro版将搭载OLED直屏，而Pro版本则采用曲面屏设计，峰值亮度可以达到1800尼特。

在处理器方面，Pro版本将搭载高通第二代骁龙7s处理器，采用三星4nm制程工艺。而Pro版本则将首发天玑7200-Ultra，采用台积电4nm工艺，GPU性能大幅提升80%。这一配置使它在性能上虽然稍逊于天玑8200，但仍然具有相当高的性能。

最后值得注意的是，Redmi Note13Pro系列还将支持IP68防水防尘功能，这是一项旗舰级的配置，对于中端机型来说是非常罕见的。

Redmi Note13系列在配置上具有很高的性价比，预计会吸引众多消费者的关注。

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