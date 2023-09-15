AI视野：百度希壤与高通达成合作；gpt4对手claude pro上线；快手内测AI文生图功能；Vercel发布界面生成器v0.dev

🤖📱💼AI应用

gpt4迎来最强对手，claude pro 正式上线

Anthropic 推出面向消费者的高级订阅计划 Claude Pro，该计划每月收费20美元，相比于免费版 Claude2，拥有更多的使用量、早期访问新功能的权限和更强大的上下文处理能力。然而，与 ChatGPT Plus 相比，Claude Pro 在信息准确性方面稍逊一筹。

要点: 1、Anthropic 推出面向消费者的高级订阅计划 Claude Pro。 2、Claude Pro 每月收费20美元，具有比免费版更多的使用量和早期访问新功能的权限。 3、Claude Pro 相较于 ChatGPT Plus 在上下文处理能力方面具有优势，但在信息准确性方面稍逊一筹。

Vercel发布界面生成器v0.dev 简单文本描述即可快速生成界面

Vercel推出了界面生成器v0.dev的测试版本，用户可以通过自然语言描述来生成界面代码。该工具可以大大简化界面设计流程，降低设计成本。

地址:https://v0.dev/

要点: Vercel发布的v0版本界面生成器，可以通过文本描述生成界面代码。 生成的代码可预览、调整和部署，简化界面设计工作量。 该应用处于内测阶段，具有广阔的应用前景和发展潜力。

快手内测AI文生图功能 “快手AI玩评”

快手正在其短视频评论区内测AI文生图功能“快手AI玩评”。用户可以通过输入文字，一键生成多种风格的图片。这基于快手自主研发的大模型“快意”，它在多个大模型榜单上表现出色。此外，快手的“快手AI对话”功能也已在安卓版APP开放内测，可帮助用户快速获取信息。

要点: 1. 快手在短视频评论区内测AI文生图功能“快手AI玩评”，用户可一键生成图片。 2. 该功能基于快手自主研发的大模型“快意”，在多个榜单上表现出色。 3. “快手AI对话”功能已在安卓版APP开放内测，可快速获取信息。

Contra Pro:专为独立开发者和设计师服务的AI作品集建站平台

Contra Pro是面向自由职业者的专业在线作品集平台，提供强大的数据分析工具、模板、域名定制等功能，助力获取客户、建立品牌影响力。

体验地址:https://contra.com/pro

要点: 1、数据分析 功能全面追踪作品传播效果 2、模板和域名 可定制个性化专属品牌 3、多平台支持 实现作品多平台同步发布

Perplexity发布Collections功能 可将搜索结果保存为不同主题的合集

Perplexity推出Collections功能，用户可以将搜索结果保存为不同主题的合集，便于协同组织和管理知识。

体验地址:https://www.perplexity.ai/library

要点: 1. Collections功能可以将搜索结果按主题组织成合集，用于笔记整理或内容展示。 2. 用户可以邀请他人协作共同编辑一个Collection，丰富主题信息。 3. Collections功能提供了高效的知识组织和共享平台，有利于协同构建知识图谱。

Metaverse踏出VR 元宇宙平台Horizon Worlds网页版已上线

元宇宙平台Horizon Worlds推出网页版和移动App版本公测，标志着其有望吸引更多非VR设备用户，为其未来增长提供动力。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

要点: 1、Horizon Worlds网页版和移动App版本面向部分用户开放公测。 2、公测版允许用户通过手机或网页浏览虚拟世界、使用虚拟形象。 3、移动端和网页版加入有望为Horizon Worlds带来更广阔的用户群，实现爆发式增长。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

PostgreSQL16发布 提高包括AI在内的工作负载性能

PostgreSQL16最新版本发布，提供性能提升、大规模数据复制支持，以及安全性改进和SQL/JSON标准兼容性增强。

地址:https://www.postgresql.org/docs/16/release-16.html

要点: 1、性能提升:支持批量加载，查询并发改进，扩展并行查询选项等 2、数据复制:增强逻辑复制，支持从备用节点设置，提高回放速度 3、安全增强:细化角色权限控制，提供更高的数据安全性

研究人员利用AI从文字生成3D头像 实现虚拟试衣和形状编辑

近日，研究人员公布了两项利用人工智能从文字生成三维头像的新研究成果，实现了虚拟试衣和头像形状编辑等应用。这些成果来自德国马普所等机构的研究人员，发表在 arXiv 上。

要点: 1、德国马普所等机构的研究人员利用 AI 技术实现了从文字生成3D 头像的新方法。 2、利用该方法可以实现虚拟试衣和头像形状编辑等应用。 3、这些研究成果对时装电商、社交平台和元宇宙等领域将产生深远影响。

instaflow:利用校正流技术加快将文本转化为图像的过程

InstaFlow是一个快速、一步生成高质量图像的模型，通过利用直线概率流和迁移学习，以接近Stable Diffusion的图像质量显著减少计算资源需求。

项目地址:https://github.com/gnobitab/instaflow

要点: 1. InstaFlow使用文本调整的反流整流生成直线概率流，避免了弥散模型的多步采样，极大提升了推理速度。 2. InstaFlow生成质量接近Stable Diffusion，在MS COCO数据集上的FID指标与最先进的GAN模型相当。 3. InstaFlow只需要有监督训练，通过从预训练好的Stable Diffusion模型迁移学习，训练过程简单高效。

exllamav2:一个用于在现代消费 GPU 上运行本地 LLM 的推理库

exllamav2是一个用于在现代消费级GPU上本地运行大型语言模型的快速推理库，能够利用最新GPU技术，以非常快的速度对巨大神经网络进行推理，在不牺牲太多质量的情况下，实现在普通台式机上运行大模型。

项目地址:https://github.com/turboderp/exllamav2

要点: 1. 支持新的可调量化格式EXL2，混合使用2-8比特量化，提升性能。 2. 优化的代码架构获得1.5-2倍的推理加速。 3. 易于安装使用，提供交互式示例，支持模型转换，降低使用门槛。

UMMAFormer:一种有效识别视频中的伪造内容的Transformer框架

UMMAFormer是一种新型Transformer框架，通过时序特征异常注意力模块和并行交叉注意力特征金字塔网络，实现了视频内容伪造的有效识别，在多个数据集上超越已有方法。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2308.14395v1.pdf

要点: 1. 提出时序特征异常注意力模块增强对篡改的检测。 2. 设计并行交叉注意力特征金字塔网络进行特征增强。 3. 在视频修复场景提出新的TVIL数据集，在多个数据集上表现优异。

📰🤖📢AI新鲜事

百度希壤与高通在AI等领域达成合作

百度与高通达成战略合作，将在XR技术、生成式AI、数字人等领域开展深度合作。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

要点: 1. 百度与高通在北京签署战略合作谅解备忘录，将在XR领域展开合作。 2. 双方将在XR技术、生成式AI、数字人等领域开展技术、市场与生态合作。 3.百度将整合高通的XR开发者平台，利用自身技术优势，共同探索文旅、教育等行业的商业解决方案。

王小川成立上海百川智能公司

王小川在上海成立百川智能公司，注册资本500万元，主要从事人工智能软件开发和服务。

要点: 1. 百川智能由王小川和茹立云分别持股99%和1%。 2. 公司注册资本500万元，王小川为法定代表人和执行董事。 3. 公司经营范围包括人工智能应用软件开发、人工智能双创服务等。

人工智能芯片设计公司 Arm 上市股价飙升25%

人工智能芯片设计公司Arm在纳斯达克成功上市，首日收盘价较发行价高出25%，成为近两年来最大规模的IPO。Arm的芯片设计和指令被广泛应用于智能手机、笔记本电脑等电子设备。

要点: 1. Arm在纳斯达克上市，首日股价较发行价高出25%，市值约650亿美元。 2. Arm为苹果、三星、英伟达等知名公司提供芯片设计和指令。 3. Arm的技术广泛应用于智能手机、笔记本电脑等电子设备。

马斯克、小扎等AI大佬密会探讨AI监管

9月14日，舒默参议员在华盛顿主持召开了AI闭门峰会。与会嘉宾包括马斯克、小扎、谷歌CEO等AI领域大佬。马斯克认为此会议可能成为文明历史重要时刻。与会者就AI如何改变世界进行了预测，内容涉及治愈癌症、改善食品供应、教育等。同时，也提出AI存在偏见和导致失业的潜在风险。

图片来自wired

要点: 1. 舒默参议员主持召开AI闭门峰会，汇集AI领域大佬。 2. 与会者就AI如何改变生活进行预测，呼吁政府参与AI监管。 3. 马斯克和小扎支持政府监管AI，但也关注创新。

Adobe财报符合预期 AI收入增长有限股价微跌

Adobe第三季度财报销售额符合分析师预期，达到48.9亿美元，同比增长10%。但人工智能收入增长有限，未达到投资者预期。Adobe近期提高了AI产品定价，存在一定风险。展望第四季度，Adobe预测销售额介于49.8亿至50.3亿美元，利润率也符合预期。

要点: 1） Adobe第三季度销售额符合预期，同比增长10%。 2） 人工智能收入增长有限，未达投资者预期。 3） 四季度销售额预测符合预期，但AI定价策略面临不确定性。

美国国税局启动人工智能计划追缴百万富翁逃税账单

美国国税局宣布启动使用人工智能技术的计划，旨在加强对富翁逃税行为的监管。该计划主要针对年收入超过100万美元的富人纳税人和大型公司法人，利用先进技术加强税收监管，警示富翁纳税人逃税不再容易。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

要点: 1、美国国税局计划运用人工智能技术加强对富翁逃税行为的监管 2、计划主要针对年收入超过100万美元的富人纳税人和大型公司法人 3、该计划利用先进技术加强税收监管，警示富翁纳税人逃税不再容易

谷歌即将发布对话式人工智能软件Gemini

谷歌即将发布对话式人工智能软件Gemini，定位于与OpenAI的GPT-4竞争，Gemini由一系列大型语言模型组成，可支持聊天机器人、文本生成等多种应用，是谷歌在生成式AI领域追赶OpenAI的重要举措。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

要点: 1. 谷歌将发布对话AI软件Gemini，定位与OpenAI的GPT-4竞争 2. Gemini由多个大型语言模型组成，可支持多种文本生成应用 3. Gemini是谷歌在生成式AI领域追赶OpenAI的重要布局

MLPerf放榜!AI芯片公司墨芯人工智能再夺MLPerf大模型推理三项冠军

最新MLPerf推理测试结果公布，墨芯人工智能的S30计算卡在GPT-J大模型的单卡、4卡、8卡推理性能均获得第一。通过双稀疏算法与硬件协同设计，墨芯在GPT-J模型上取得1.8倍于英伟达H100的性能优势。这证明了稀疏计算是大模型时代的关键，可减少模型计算量，解决大模型推理的算力瓶颈。

要点: 1. MLPerf公布GPT大模型推理测试，墨芯S30卡单卡、4卡、8卡均获第一 2. 墨芯双稀疏算法硬件协同，在GPT-J上性能领先英伟达H1001.8倍 3. 稀疏计算减少模型计算，可解决大模型推理算力瓶颈

沃顿商学院:ChatGPT的创意能力，比MBA学生更好

沃顿商学院进行了一项关于ChatGPT创意能力的研究，结果显示ChatGPT在创意测试中表现超过了MBA学生。

研究地址:https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/is-chatgpt-a-better-entrepreneur-than-most/

要点: 1. 沃顿商学院让ChatGPT和MBA学生在15分钟内为大学生市场设计200个创意产品，结果ChatGPT表现更好。 2. ChatGPT生成的200个创意想法的平均购买率为46.8%，高于学生的40.4%。 3. 在前10%的顶级创意中，87.5%来自ChatGPT，可见其在创意测试中整体优于人类。

🤖📈💻💡大模型动态

全面取代Llama2!Baichuan2自曝史上最全训练细节

最近，百川智能宣布开源两款大模型Baichuan2-7B和Baichuan2-13B，在多个中文、英文通用基准测试中表现最优，明显优于Meta研发的Llama2。Baichuan2使用高达2.6TB的多领域训练数据，实现了高效、稳定、可预测的训练过程。此外，百川智能还开源了11个中间检查点，这对模型的继续研究具有重要价值。值得一提的是，Baichuan2系列模型均可免费商用，这对国内企业来说是一个绝佳的选择。

下载链接:https://github.com/baichuan-inc/Baichuan2

要点: 1. Baichuan2在多个中文、英文通用基准测试中效果最好，明显超过Llama2 2.Baichuan2训练数据高达2.6TB，覆盖科技、商业等多个领域 ，实现了高效、稳定、可预测的训练过程 3. 百川开源了11个中间检查点，对模型研究很有价值

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