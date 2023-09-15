首页 > 业界 > 关键词  > gpt4最新资讯  > 正文

AI视野：百度希壤与高通达成合作；gpt4对手claude pro上线；快手内测AI文生图功能；Vercel发布界面生成器v0.dev

2023-09-15 15:04 · 稿源：站长之家

🤖📱💼AI应用

gpt4迎来最强对手，claude pro 正式上线

Anthropic 推出面向消费者的高级订阅计划 Claude Pro，该计划每月收费20美元，相比于免费版 Claude2，拥有更多的使用量、早期访问新功能的权限和更强大的上下文处理能力。然而，与 ChatGPT Plus 相比，Claude Pro 在信息准确性方面稍逊一筹。

image.png

要点:

1、Anthropic 推出面向消费者的高级订阅计划 Claude Pro。

2、Claude Pro 每月收费20美元，具有比免费版更多的使用量和早期访问新功能的权限。

3、Claude Pro 相较于 ChatGPT Plus 在上下文处理能力方面具有优势，但在信息准确性方面稍逊一筹。

Vercel发布界面生成器v0.dev 简单文本描述即可快速生成界面

Vercel推出了界面生成器v0.dev的测试版本，用户可以通过自然语言描述来生成界面代码。该工具可以大大简化界面设计流程，降低设计成本。

1.jpg

地址:https://v0.dev/

要点:

Vercel发布的v0版本界面生成器，可以通过文本描述生成界面代码。

生成的代码可预览、调整和部署，简化界面设计工作量。

该应用处于内测阶段，具有广阔的应用前景和发展潜力。

快手内测AI文生图功能 “快手AI玩评”

快手正在其短视频评论区内测AI文生图功能“快手AI玩评”。用户可以通过输入文字，一键生成多种风格的图片。这基于快手自主研发的大模型“快意”，它在多个大模型榜单上表现出色。此外，快手的“快手AI对话”功能也已在安卓版APP开放内测，可帮助用户快速获取信息。

要点:

1. 快手在短视频评论区内测AI文生图功能“快手AI玩评”，用户可一键生成图片。

2. 该功能基于快手自主研发的大模型“快意”，在多个榜单上表现出色。

3. “快手AI对话”功能已在安卓版APP开放内测，可快速获取信息。

Contra Pro:专为独立开发者和设计师服务的AI作品集建站平台

Contra Pro是面向自由职业者的专业在线作品集平台，提供强大的数据分析工具、模板、域名定制等功能，助力获取客户、建立品牌影响力。

image.png

体验地址:https://contra.com/pro

要点:

1、数据分析 功能全面追踪作品传播效果

2、模板和域名 可定制个性化专属品牌

3、多平台支持 实现作品多平台同步发布

Perplexity发布Collections功能 可将搜索结果保存为不同主题的合集

Perplexity推出Collections功能，用户可以将搜索结果保存为不同主题的合集，便于协同组织和管理知识。

1.jpg

体验地址:https://www.perplexity.ai/library

要点:

1. Collections功能可以将搜索结果按主题组织成合集，用于笔记整理或内容展示。

2. 用户可以邀请他人协作共同编辑一个Collection，丰富主题信息。

3. Collections功能提供了高效的知识组织和共享平台，有利于协同构建知识图谱。

Metaverse踏出VR 元宇宙平台Horizon Worlds网页版已上线

元宇宙平台Horizon Worlds推出网页版和移动App版本公测，标志着其有望吸引更多非VR设备用户，为其未来增长提供动力。

VR 元宇宙 增强现实

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

要点:

1、Horizon Worlds网页版和移动App版本面向部分用户开放公测。

2、公测版允许用户通过手机或网页浏览虚拟世界、使用虚拟形象。

3、移动端和网页版加入有望为Horizon Worlds带来更广阔的用户群，实现爆发式增长。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

PostgreSQL16发布 提高包括AI在内的工作负载性能

PostgreSQL16最新版本发布，提供性能提升、大规模数据复制支持，以及安全性改进和SQL/JSON标准兼容性增强。

image.png

地址:https://www.postgresql.org/docs/16/release-16.html

要点:

1、性能提升:支持批量加载，查询并发改进，扩展并行查询选项等

2、数据复制:增强逻辑复制，支持从备用节点设置，提高回放速度

3、安全增强:细化角色权限控制，提供更高的数据安全性

研究人员利用AI从文字生成3D头像 实现虚拟试衣和形状编辑

近日，研究人员公布了两项利用人工智能从文字生成三维头像的新研究成果，实现了虚拟试衣和头像形状编辑等应用。这些成果来自德国马普所等机构的研究人员，发表在 arXiv 上。

QQ截图20230915100910.jpg

要点:

1、德国马普所等机构的研究人员利用 AI 技术实现了从文字生成3D 头像的新方法。

2、利用该方法可以实现虚拟试衣和头像形状编辑等应用。

3、这些研究成果对时装电商、社交平台和元宇宙等领域将产生深远影响。

instaflow:利用校正流技术加快将文本转化为图像的过程

InstaFlow是一个快速、一步生成高质量图像的模型，通过利用直线概率流和迁移学习，以接近Stable Diffusion的图像质量显著减少计算资源需求。

image.png

项目地址:https://github.com/gnobitab/instaflow

要点:

1. InstaFlow使用文本调整的反流整流生成直线概率流，避免了弥散模型的多步采样，极大提升了推理速度。

2. InstaFlow生成质量接近Stable Diffusion，在MS COCO数据集上的FID指标与最先进的GAN模型相当。

3. InstaFlow只需要有监督训练，通过从预训练好的Stable Diffusion模型迁移学习，训练过程简单高效。

exllamav2:一个用于在现代消费 GPU 上运行本地 LLM 的推理库

exllamav2是一个用于在现代消费级GPU上本地运行大型语言模型的快速推理库，能够利用最新GPU技术，以非常快的速度对巨大神经网络进行推理，在不牺牲太多质量的情况下，实现在普通台式机上运行大模型。

image.png

项目地址:https://github.com/turboderp/exllamav2

要点:

1. 支持新的可调量化格式EXL2，混合使用2-8比特量化，提升性能。

2. 优化的代码架构获得1.5-2倍的推理加速。

3. 易于安装使用，提供交互式示例，支持模型转换，降低使用门槛。

UMMAFormer:一种有效识别视频中的伪造内容的Transformer框架

UMMAFormer是一种新型Transformer框架，通过时序特征异常注意力模块和并行交叉注意力特征金字塔网络，实现了视频内容伪造的有效识别，在多个数据集上超越已有方法。

image.png

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2308.14395v1.pdf

要点:

1. 提出时序特征异常注意力模块增强对篡改的检测。

2. 设计并行交叉注意力特征金字塔网络进行特征增强。

3. 在视频修复场景提出新的TVIL数据集，在多个数据集上表现优异。

📰🤖📢AI新鲜事

百度希壤与高通在AI等领域达成合作

百度与高通达成战略合作，将在XR技术、生成式AI、数字人等领域开展深度合作。

人机合作

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

要点:

1. 百度与高通在北京签署战略合作谅解备忘录，将在XR领域展开合作。

2. 双方将在XR技术、生成式AI、数字人等领域开展技术、市场与生态合作。

3.百度将整合高通的XR开发者平台，利用自身技术优势，共同探索文旅、教育等行业的商业解决方案。

王小川成立上海百川智能公司

王小川在上海成立百川智能公司，注册资本500万元，主要从事人工智能软件开发和服务。

百川大模型，百川智能

要点:

1. 百川智能由王小川和茹立云分别持股99%和1%。

2. 公司注册资本500万元，王小川为法定代表人和执行董事。

3. 公司经营范围包括人工智能应用软件开发、人工智能双创服务等。

人工智能芯片设计公司 Arm 上市股价飙升25%

人工智能芯片设计公司Arm在纳斯达克成功上市，首日收盘价较发行价高出25%，成为近两年来最大规模的IPO。Arm的芯片设计和指令被广泛应用于智能手机、笔记本电脑等电子设备。

要点:

1. Arm在纳斯达克上市，首日股价较发行价高出25%，市值约650亿美元。

2. Arm为苹果、三星、英伟达等知名公司提供芯片设计和指令。

3. Arm的技术广泛应用于智能手机、笔记本电脑等电子设备。

马斯克、小扎等AI大佬密会探讨AI监管

9月14日，舒默参议员在华盛顿主持召开了AI闭门峰会。与会嘉宾包括马斯克、小扎、谷歌CEO等AI领域大佬。马斯克认为此会议可能成为文明历史重要时刻。与会者就AI如何改变世界进行了预测，内容涉及治愈癌症、改善食品供应、教育等。同时，也提出AI存在偏见和导致失业的潜在风险。

image.png

图片来自wired

要点:

1. 舒默参议员主持召开AI闭门峰会，汇集AI领域大佬。

2. 与会者就AI如何改变生活进行预测，呼吁政府参与AI监管。

3. 马斯克和小扎支持政府监管AI，但也关注创新。

Adobe财报符合预期 AI收入增长有限股价微跌

Adobe第三季度财报销售额符合分析师预期，达到48.9亿美元，同比增长10%。但人工智能收入增长有限，未达到投资者预期。Adobe近期提高了AI产品定价，存在一定风险。展望第四季度，Adobe预测销售额介于49.8亿至50.3亿美元，利润率也符合预期。

Adobe Firefly，萤火虫，生成式AI，人工智能，图片生成

要点:

1） Adobe第三季度销售额符合预期，同比增长10%。

2） 人工智能收入增长有限，未达投资者预期。

3） 四季度销售额预测符合预期，但AI定价策略面临不确定性。

美国国税局启动人工智能计划追缴百万富翁逃税账单

美国国税局宣布启动使用人工智能技术的计划，旨在加强对富翁逃税行为的监管。该计划主要针对年收入超过100万美元的富人纳税人和大型公司法人，利用先进技术加强税收监管，警示富翁纳税人逃税不再容易。

AI机器人教父

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

要点:

1、美国国税局计划运用人工智能技术加强对富翁逃税行为的监管

2、计划主要针对年收入超过100万美元的富人纳税人和大型公司法人

3、该计划利用先进技术加强税收监管，警示富翁纳税人逃税不再容易

谷歌即将发布对话式人工智能软件Gemini

谷歌即将发布对话式人工智能软件Gemini，定位于与OpenAI的GPT-4竞争，Gemini由一系列大型语言模型组成，可支持聊天机器人、文本生成等多种应用，是谷歌在生成式AI领域追赶OpenAI的重要举措。

中国AI机器人

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

要点:

1. 谷歌将发布对话AI软件Gemini，定位与OpenAI的GPT-4竞争

2. Gemini由多个大型语言模型组成，可支持多种文本生成应用

3. Gemini是谷歌在生成式AI领域追赶OpenAI的重要布局

MLPerf放榜!AI芯片公司墨芯人工智能再夺MLPerf大模型推理三项冠军

最新MLPerf推理测试结果公布，墨芯人工智能的S30计算卡在GPT-J大模型的单卡、4卡、8卡推理性能均获得第一。通过双稀疏算法与硬件协同设计，墨芯在GPT-J模型上取得1.8倍于英伟达H100的性能优势。这证明了稀疏计算是大模型时代的关键，可减少模型计算量，解决大模型推理的算力瓶颈。

image.png

要点:

1. MLPerf公布GPT大模型推理测试，墨芯S30卡单卡、4卡、8卡均获第一

2. 墨芯双稀疏算法硬件协同，在GPT-J上性能领先英伟达H1001.8倍

3. 稀疏计算减少模型计算，可解决大模型推理算力瓶颈

沃顿商学院:ChatGPT的创意能力，比MBA学生更好

沃顿商学院进行了一项关于ChatGPT创意能力的研究，结果显示ChatGPT在创意测试中表现超过了MBA学生。

图片

研究地址:https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/is-chatgpt-a-better-entrepreneur-than-most/

要点:

1. 沃顿商学院让ChatGPT和MBA学生在15分钟内为大学生市场设计200个创意产品，结果ChatGPT表现更好。

2. ChatGPT生成的200个创意想法的平均购买率为46.8%，高于学生的40.4%。

3. 在前10%的顶级创意中，87.5%来自ChatGPT，可见其在创意测试中整体优于人类。

🤖📈💻💡大模型动态

全面取代Llama2!Baichuan2自曝史上最全训练细节

最近，百川智能宣布开源两款大模型Baichuan2-7B和Baichuan2-13B，在多个中文、英文通用基准测试中表现最优，明显优于Meta研发的Llama2。Baichuan2使用高达2.6TB的多领域训练数据，实现了高效、稳定、可预测的训练过程。此外，百川智能还开源了11个中间检查点，这对模型的继续研究具有重要价值。值得一提的是，Baichuan2系列模型均可免费商用，这对国内企业来说是一个绝佳的选择。

图片

下载链接:https://github.com/baichuan-inc/Baichuan2

要点:

1. Baichuan2在多个中文、英文通用基准测试中效果最好，明显超过Llama2

2.Baichuan2训练数据高达2.6TB，覆盖科技、商业等多个领域 ，实现了高效、稳定、可预测的训练过程

3. 百川开源了11个中间检查点，对模型研究很有价值

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 天玑9200+首发机型有哪些？

    iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

  • 天玑9200+跑分多少？

    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

    天玑9200+

  • 小米手环 8续航怎么样？

    7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。

  • 魅族 20 Pro屏幕参数怎么样？

    2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20 Pro参数配置怎么样？

    第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20参数配置怎么样？

    6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。

    魅族 20

  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo屏幕参数怎么样？

    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

    Redmi Note12 Turbo

  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM