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小米618全渠道累计支付金额破355亿元：刷新历年大促纪录

2025-06-19 08:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日 消息:今日凌晨，小米公司正式对外公布了今年618电商大促的销售战报。数据显示，在此次大促期间，小米全渠道累计支付金额成功突破355亿元，一举刷新了小米历年大促的销售纪录。

回顾今年618，小米可谓收获满满。早在618当天，小米就曾发布过一份阶段性销售战报，彼时便有多款手机、智能家电产品展现出强劲的销售势头，在各自品类中脱颖而出。

在手机领域，截至6月17日23:59:59，小米旗下多款机型表现亮眼。小米15在京东平台4000-5999元价位段国产手机竞争中拔得头筹，成为该价位段的销量冠军;REDMI K80则在京东2000-2999元价位段中表现突出，斩获销量冠军;REDMI Turbo4Pro也不甘示弱，在京东1500-1999元价位段中成功登顶销量冠军宝座。

智能家电方面，小米同样成绩斐然。米家随手吸尘器在京东、天猫两大平台的随手吸/便携吸尘器品类中，凭借出色的性能和品质，成为销量冠军;米家净水器1200G Pro在京东净水器品类中销量领先，荣获该品类销量冠军;米家空气净化器4Lite在京东空气净化器品类中表现出色，成功摘得销量冠军。

小米618全渠道累计支付金额突破355亿元：刷新小米历年大促纪录

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