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如何用DeepSeek快速起草高质量商务合作邮件

2025-06-05 10:21 · 稿源：站长之家

导语:

在商务交流中，一封专业、得体的合作邀约邮件往往是打开合作大门的第一步。传统写作方式容易耗费时间、反复斟酌措辞。而现在，只需使用 DeepSeek AI，你就能快速生成个性化、高质量的商务邮件内容，节省时间、提升效率，让沟通更进一步!

使用工具:

工具名称:DeepSeek AI

免费工具网址:https://deepseek.com

使用场景:

商务沟通

邮件撰写

教程操作流程方法:

一、打开 DeepSeek 官网

访问 DeepSeek 官网，登录账户（可用微信、邮箱快速注册登录），点击进入主界面，准备输入指令。

QQ20250604-165212.png

二、输入邮件起草提示词

在输入框中粘贴以下指令:

起草一封商务合作邀约邮件，发给潜在合作伙伴XX公司。邮件需表达对对方公司在技术研发方面成就的认可，说明我方公司在市场渠道方面的优势，提出合作意向，合作内容为共同开发一款针对中小企业的数字化管理软件，希望在本周内进行一次电话会议深入探讨合作细节。

QQ20250604-165307.png

可以根据实际情况替换“XX公司”为目标对象公司名称。

三、生成并润色邮件内容

点击“生成”按钮后，DeepSeek 将立即生成一封结构清晰、措辞专业的邮件草稿。你可以查看整体语气、逻辑是否符合预期，如需调整可在原内容基础上继续补充提示进行润色或重写。

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四、导出并发送邮件

确认无误后，可将邮件内容复制粘贴至你的邮箱客户端（如Outlook、Gmail等），进行正式发送。也可下载为文本备份，存档使用。

QQ20250604-165624.png

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