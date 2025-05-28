Anthropic 开始给 Claude 搞“语音模式”了

Anthropic 已开始为其 Claude 聊天机器人应用程序推出一项名为“语音模式”的新功能。

根据 Anthropic 在社交平台 X 上的官方账号以及公司官网更新的文档，这项“语音模式”（目前为测试版）允许 Claude 移动应用用户与 Claude 进行“完整的语音对话”。该功能将在接下来的几周内以英文形式陆续上线。

至少有一位用户在本周二晚间表示已经获得了语音模式的访问权限。默认情况下，该功能由 Anthropic 的 Claude Sonnet 4 模型提供支持。

一篇支持页面写道：“语音模式让你可以与 Claude 对话并通过语音接收回应，这一模式在你双手忙碌、但思维活跃时尤为方便。语音模式将彻底改变你与 Claude 的互动方式 —— 在 Claude 说话时于屏幕显示重点内容，并允许你直接说话并听到 Claude 的语音回应。”

目前包括 OpenAI 在内的多家 AI 公司也推出了语音聊天体验。例如谷歌的 Gemini Live、xAI 的 Grok 语音模式等，它们都让用户通过说话而非输入文字与聊天机器人交流，使互动更加自然、直观。

在 Anthropic 推出的语音模式中，用户可以就文档和图像等内容与 Claude 交流，还能在五种不同的语音选项中选择其一。用户也可以随时在文本和语音之间切换，并在对话结束后查看完整的文字记录与摘要。

不过，该功能也存在一些限制。语音对话仍计入日常使用配额 —— Anthropic 表示，大多数免费用户每天大约可使用 20 到 30 次。此外，只有付费用户才能使用一项 Google Workspace 连接功能，允许语音模式访问 Google 日历中的日程以及 Gmail 邮件（Google Docs 的整合功能仅面向 Claude 企业版用户开放）。

Anthropic 首席产品官 Mike Krieger 曾于 3 月初在接受《金融时报》采访时证实，团队正在为 Claude 开发语音功能。报道称，Anthropic 当时正与其重要投资者兼合作伙伴亚马逊，以及专注语音技术的 AI 初创公司 ElevenLabs 进行洽谈，商讨未来可能的语音功能合作。

不过，目前尚不清楚这些合作中是否有正式落地。

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