Perplexity发布Collections功能 可将搜索结果保存为不同主题的合集

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:9月15日，Perplexity官方在X上发文宣布推出Collections功能。通过这个功能，用户可以将搜索结果保存为不同主题的合集，当作笔记或者展示来使用，也可以邀请其他人来协作一起编辑一个Collection从而让一个主题相关的信息丰富起来。

体验地址:https://www.perplexity.ai/library

Perplexity AI是一个强大的知识发现和分享平台。该产品利用先进的AI技术，帮助用户深入挖掘知识宝库，实现信息高效兼容和传播。

Perplexity AI拥有易于使用的语音输入功能。用户只需通过语音提出问题，Perplexity AI就可以快速搜索相关数据，以清晰语音的形式呈现答案。这样极大地提高了知识获取的效率。

同时，Perplexity AI具有强大的知识整合能力。它可以分析不同来源、格式各异的资料，提取关键信息，生成条理清晰的综合报告。用户不再需要费时逐一阅读大量资料，就可以快速把握主要内容。

此外，Perplexity AI支持知识网络建设。用户可以将获取的信息进行关联、组织，形成结构化的知识网络，便于管理和共享。也可以与其他用户共建知识图谱，实现协同创新。

Perplexity AI为个人、团队和组织提供了一个高效的知识工作站。它消除了信息隔阂，连接了知识资源，让每个人都能充分利用集体智慧，开拓视野，取得进步。Perplexity AI是知识新时代的助推器。

核心功能:

- 语音提问获取知识

- 智能知识整合

- 构建结构化知识网络

- 支持协同知识图谱

- 提供知识管理和共享平台

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