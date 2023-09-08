外滩大会观察：全链路数据技术迎接深度智能时代

技术奇点来临，数据科技正在释放饱满的生命力。

2023年9月8日，2023INCLUSION·外滩大会第二天，蚂蚁集团金融大模型正式对外发布，吸引了诸多目光。事实上，纵观外滩大会，除了蚂蚁的金融大模型，更有数据计算存储、人工智能、安全科技和区块链等全链路技术的最新成果发布。

英伟达“全栈式AI计算平台”、复旦大学“智能计算平台CFFF”、同济大学“空间信息感知与三维建模前沿的数字技术应用”等技术成果齐亮相。

这也让本届外滩大会，成为了关注全链路、前沿数据技术，展现数据技术新思想、新实践、新突破的一届大会，擦亮上海数据科技的新名片。

聚焦全链路数据技术，释放数据全周期生命力

全链路的数据技术包含了芯片等硬件技术，数据库、隐私计算、图计算、区块链、绿色计算等数字化根技术，以及人工智能、安全科技等应用技术，是释放数据全周期生命力的关键技术支撑。

随着数字化的发展，数据技术比任何时候都更关注数据价值的全生命周期释放。

在工业化时代，四大核心生产要素分别是土地、劳动力、资本、技术。进入数字经济时代，数据要素成为第五要素，已经上升到国家战略高度。2020年04月10日，《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》（简称《意见》）正式公布。《意见》明确了完善要素市场化配置的具体举措，数据作为一种新型生产要素写入文件。数据技术作为支撑数据要素形成和市场化的支撑，对实现数据管理释放数据价值有至关重要的作用。。

本次外滩大聚会上，核心展出和探讨的前沿数据技术正是围绕数据全链路:存储、计算、安全可信流转、高效绿色、智能。

数据库是支撑海量数据管理和使用的核心底座。外滩大会展示了数据库从集中式时代迈入分布式时代的发展历程。国产分布式数据库不断突破技术瓶颈，从原生分布式走向单机分布式一体化，并通过“三地五中心”部署方式实现城市级的无损容灾，保障数据管理中的高并发、高可用。

图计算是一种强大的数据处理技术，可以解决复杂关系网络中的难题，比如资金风控、团伙

研判、网络分析、营销推荐等场景。在“新一代数据底座—探索图智能的应用与发展”论坛上，蚂蚁集团发布了“大图模型（LargeGraphModel）”的技术进展，这一技术通过图智能驱动大模型，为大模型提供更高效、精准的数据信息管理。

隐私计算是保障数据安全和个人隐私的技术，在外滩大会上发布了《隐私保护大模型推理技术》白皮书，该技术已经实现了大模型的全密态推理，可实现大模型在大规模数据计算中的安全流动问题。

区块链技术能够支持数据可信流转，外滩大会展示了其应用于城市公共服务管理，助力数字政务、民生服务、智慧城市等领域的数据要素安全流通。

在外滩大会“云原生时代的绿色计算”论坛上，来自政、产、学、研、用领域的嘉宾一致认为，在算力爆炸的今天，构建端到端的绿色算力体系，推进软硬适配和协同，突破智能算力瓶颈是行业未来。

金融大模型思想盛宴

外滩大会上，吸引了多家金融大模型厂商参会，探讨大模型技术从基础大模型走向行业大模型的机会和挑战。

有研究数据显示，目前国内参数在10亿规模以上的大模型数量已有116个，其中金融行业大模型约18个。蚂蚁集团、度小满、恒生电子、同花顺、海通证券等是第一批研发金融大模型的探索者。本次齐聚外滩大会贡献了一场思想盛宴。

恒生电子董事长刘曙峰在外滩大会论坛上介绍，“基于金融大模型LightGPT能力，恒生推出了金融智能助手‘光子’，光子可以为金融机构的投顾、客服、运营、合规、投研、交易等业务系统注入AI能力，成为金融从业人员的AI助手。”

蚂蚁集团也大会期间正式发布了金融大模型，并发布基于工业级金融大模型能力的两款产品:智能金融助理“支小宝2.0”、智能业务助手“支小助”。其中，“支小宝2.0”已内测近半年，将在完成相关备案工作后上线。

参会企业代表表示，不断发展的大模型技术正在给金融行业带来效率变革。与此同时，金融大模型在国内的落地尚处于起步阶段，算力、算法之外，大模型在数据时效性和合规安全等金融业特色方面，仍然存在诸多挑战。

面向未来的数据技术齐亮相

外滩大会还展示了面向未来的，基于数据根技术之上打造的数据智能应用场景，包括“安全科技”、“脑机结合”、“数字藏品”等。

在“未来安全实验室”，人工智能对抗等技术，可实现对一台智能手机的测试次数能达到几十万次的量级，实现毫米级的测试精度。“AI对战AI”的产业实战对抗交互技术，可现场生成鉴定结果+鉴定能力点+模型推理依据及打分测试报告。

脑机结合，也是本次大会上的焦点。大会上也展示了全球首个脑纹核身核验技术，该技术由蚂蚁安全实验室联合中国信通院、硬件商博睿康共同研发，可实现基于脑电波识别波形特征的身份识别，为未来穿戴设备场景下的身份识别应用做好技术储备。观众现场穿戴脑机设备，体验基于稳态视觉刺激密码输入，实现脑电波对应生成视觉与密码数字识别交互;还可以解锁场景互动挑战，体验未来脑机身份无感识别，全过程做到隐私保护。

此外，面向未来的Web3品牌ZAN在外滩大会正式发布，为香港及海外市场提供面向Web3的技术解决方案，尤以安全合规类技术产品为主。

ZANCEO张辉介绍，ZAN面向香港及海外市场的合规机构及创新型公司，提供支持Web3创新业务的丰富技术服务，包括Web3全栈安全可信技术产品和综合解决方案，助力Web3应用创新及产业规模化发展。

站长之家在现场还看到，外滩大会“数字艺术馆”是一座用数字科技打造的沉浸艺术空间。这里汇聚了来自鲸探的数字藏品，包括科技、亚运、艺术品、文博、潮玩等等。