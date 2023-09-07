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腾讯汤道生：全面开放混元大模型 拥抱大模型时代

2023-09-07 11:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月7日 消息:9月7日，2023腾讯全球数字生态大会在深圳宝安举行。腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，腾讯将迈入“全面拥抱大模型”时代:“以大模型生成技术为核心，人工智能正在成为下一轮数字化发展的关键动力，也为解决产业痛点，带来了全新的思路。腾讯产业互联网将通过智能增强、数据增强、连接增强，持续助力产业增强。”

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（图:腾讯集团高级执行副总裁、腾讯云与智慧产业事业群CEO汤道生）

大会上，腾讯集团高级执行副总裁、腾讯云与智慧产业事业群CEO汤道生宣布，腾讯自主研发的通用大语言模型——混元，正式面向产业亮相。

腾讯混元大模型拥有超千亿参数规模，预训练语料超2万亿tokens，具有强大的中文理解与创作能力、逻辑推理能力，以及可靠的任务执行能力。

目前，混元大模型已经接入腾讯50多个业务并取得初步效果，包括腾讯云、腾讯广告、腾讯游戏、腾讯金融科技、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜、QQ浏览器等业务和产品。汤道生表示，千行百业也可以通过API调用混元，或者将混元作为基底模型，为不同产业场景构建大模型应用。

他同时强调，腾讯已经和1万1千家生态伙伴展开紧密合作，推出了覆盖100多个产业场景的行业解决方案，共同服务千行百业。去年，生态伙伴收入占到腾讯云整体收入的三分之一，收入增速是腾讯云增速的4倍。“在探索未来的道路上，腾讯愿与伙伴携手，共同探索大模型等全新行业机遇，持续拓展下沉市场，坚持打磨‘好产品’，拥抱‘被集成’，搭建‘数字化大舞台’，请伙伴当好主角，共建产业智能未来。”

以下是演讲全文:

智能变革未来数据激活产业

尊敬的各位领导、嘉宾、媒体朋友们:

早上好!欢迎大家光临腾讯数字生态大会，非常高兴再一次相聚深圳宝安，在这里，我也特别感谢深圳市政府、宝安区政府，一直以来对我们的大力支持。

从上一届合作伙伴大会到现在，虽然只有一年的时间，但我们与宝安的合作，进展迅速。腾讯云工业互联网总部基地，已经助力了300多家宝安企业的数字化转型;“大湾区人工智能创新中心”和“智能网联技术创新联合实验室”先后建成，全面拥抱人工智能时代。

这是争分夺秒的深圳速度，也是全国各地、各行各业加速拥抱产业互联网的真实写照。产业数字化，越来越多从构想走向现实。腾讯对实体产业的助力，覆盖越来越广，场景越来越深，能力越来越强，我们与合作伙伴的定位与协同，分工越来越清晰，生态也越来越繁荣。

我们深信产品为王，坚定做扎实的技术，构建性能卓越、自主可控的云产品体系。

五年来，腾讯的研发投入超过2300亿，在核心数字科技的许多领域，实现了性能的突破。比如在音视频领域，腾讯编码器在MSU世界大赛中，一次性包揽了全部15个世界冠军。又比如，结合了腾讯云高性能的星星海服务器、深度优化的操作系统TencentOS与自研数据库TDSQL，腾讯云在最近一次TPC-C性能测试中，创下了每分钟支撑8.14亿笔交易的世界纪录。此外，我们在人工智能、云原生、音视频通讯、区块链、网络安全等领域，在全球获得专利授权3.3万件，申请总数超过6.6万件，位列中国企业第一名，全球第二。

我们聚焦产业场景，以解决痛点为目标，推动前沿创新加速落地，助力企业降本增效。

在制造领域，腾讯工业互联网平台WeMake连续三年，入选国家级双跨平台，帮助60多万家制造企业，实现了更好的生产管理。在出行领域，我们与45家头部车企合作，通过腾讯生态车联网TAI，为超过800万车主，提供便捷舒适的车上数字生活。在零售领域，我们用云和连接能力，助力600家头部零售企业，提高销售成绩，助力品牌发展，其中60多家企业，在微信私域里销售额突破10亿。在医疗领域，我们的AI导辅诊覆盖全国1000多家医院，为患者提供更准确的咨询、更详尽的解答。

我们让伙伴“唱主角”，共建高质量的数字经济新生态。

我们和1万1千家生态伙伴展开紧密合作，推出覆盖100多个产业场景的行业解决方案，共同服务千行百业。我们提出聚焦产品，在生态体系中做好数字化工具的提供者，将集成、交付、销售等环节，更多交给生态伙伴，请伙伴“唱主角”。彼此定位清晰，分工明确，角色互补。去年，生态伙伴收入占到腾讯云整体收入的三分之一，收入增速是腾讯云增速的4倍。

腾讯的冠军产品，广泛适配和被集成到伙伴的系统中，成为伙伴破局的“尖刀”。例如，我们的数据库TDSQL，就与250多家合作伙伴的业务系统适配，覆盖金融、政务、能源、工业等关键行业。

立足过往，展望未来，我们也正在迎来全新的机遇。正如腾讯董事会主席马化腾先生所说，“人工智能技术的不断增强，让企业获得一种越来越重要的生产工具，将数据中潜藏的‘信息能源’，源源不断地转化为实体经济高质量发展的新动能。”

以大模型生成技术为核心，人工智能正在成为下一轮数字化发展的关键动力，也为解决产业痛点，带来了全新的思路:大语言模型让人机交互体验变得更简单，理解意图与操控系统的能力也更强大，大幅度提升数字化在产业中的可用性、易用性。企业的核心中枢，也从由人来驱动，走向由人和机器协同驱动，大大提升决策的质量、响应的速度与执行的效率。

腾讯产业互联网也将全面拥抱智能时代，我们将通过三个“增强”，助力产业建构“智能引擎”，挖掘数据价值，连接场景应用，实现高质量发展。

第一，我们以“智能增强”，构筑产业发展“新动能”。

今天我们也非常高兴地告诉大家，腾讯自主研发的通用大语言模型——混元，正式面向产业亮相!

腾讯混元大模型拥有超千亿参数规模，预训练语料超2万亿tokens，具有强大的中文理解与创作能力、逻辑推理能力，以及可靠的任务执行能力。目前，混元已经与腾讯的产品，进行了广泛的对接和集成，在腾讯云、腾讯广告、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜等多个业务线应用，为用户提供更贴心的智能服务，提高工作效率。

同时，我们也诚意邀请各行各业接入体验，企业可以通过API调用混元，或者将混元作为基底模型，为不同产业场景构建大模型应用。

我们始终认为，大模型需要基于产业场景，与企业数据融合，才能释放出最大的价值。AI通过对企业生产、销售、服务各个环节的影响，助力产业生产效率提升、服务创新。

因此，我们推出了“腾讯云MaaS服务”，在腾讯云行业大模型精选商店中，我们不仅提供混元大模型，还上架了20多种行业最新最流行的开源通用大模型，以及覆盖金融、文旅、零售、政务、医疗、教育等20多个领域的行业大模型。

企业可以根据需要，选择合适的模型，然后借助腾讯云智能的TI平台，导入企业专有数据，做进一步的训练与精调，快速生成更有针对性的专属大模型，满足企业个性化需求。

同时，我们也将大模型与腾讯的行业解决方案、企业级应用结合，在生产、营销、售后服务、办公等多个环节，实现能力提升，达至降本增效。

通过智能生产，我们以创新方式破解场景痛点。例如，在能源领域，我国有大量的电网设备，散布在偏远地区，依靠人工巡检方式，故障隐患无法及时发现和处理，影响电力生产安全。我们通过训练电力视觉大模型，一个模型可以有效适应不同电网场景，具有高检出率、低误检率、支持少样本训练、泛化能力强的优势，助力电网生产经营和减负增效。

我们通过智能营销，提升服务效率。在营销分析中，企点分析·AI助手，基于行业模型，让销售人员用自然语言提问，就可以获取准确的商业分析，几秒钟可以获取一份PPT，不再需要花费大量的时间，学习复杂的软件、制作看板。新一代的腾讯企点智能客服，基于行业模型，结合客户业务需求进行训练与精调，可以提供更精准、更详细的回答，复杂问题的解决率，比之前提升了30%。

在上海仁济医院，我们将数智人，与医疗大模型结合，合作开发了“数智人医疗智能客服”，通过这个“虚拟护士”，患者可以用语音，无障碍咨询，看哪个科室，找哪个医生，做什么检查?系统的回复也更准确、更人性化。即保障患者高效就医，也避免了三甲医院专家资源的浪费。

同时，我们也通过智能办公，助推高效协同。现在，腾讯会议、腾讯文档、企业微信、腾讯乐享等应用，已经全面接入大语言模型能力，助力工作效率大幅提升。例如，我们的企业社区产品——腾讯乐享，拥有培训学习、知识管理、文化建设等多元能力。在腾讯内部使用过程中，沉淀了150万篇员工创作的各类技术、经营文档，每月平台浏览量超过5千万次。腾讯乐享搭载大模型能力之后，通过AI助手，可以帮助大家在复杂的资料库中，快速检索和提炼对自己有用的信息。在数字化培训中，AI还能在线进行课程答疑，一键生成测试题库，助力更有效率的企业培训。

第二，我们以“数据增强”，夯实企业数字化基石。

很多人注重大模型，但对数据关注不够。数据已经成为社会和企业运行的关键生产要素，随着智能时代的到来，数据将发挥更大作用，甚至成为企业竞争的核心壁垒。在“数据爆炸”的时代，解决好数据的处理、挖掘、安全等问题，将成为企业和开发者必须翻越的山峰。

数据处理能力有多强，决定了业务发展天花板有多高。我们持续增强数据库、大数据等能力，满足企业运行中对海量数据的存储、读写、调用和弹性管理需求。

腾讯云数据库TDSQL，单实例存储规模达到PB级别，单实例日请求次数超百亿次，在Garner报告中，OLTP（在线事务处理）及轻量级TP能力得分均为国内第一

我们也推出AI原生的向量数据库TencentCloudVectorDB，这是国内首个从接入层、计算层、到存储层全面AI化的数据库。当你想在大模型中找到一张带“猫”的图片，腾讯云向量数据库能在1百毫秒内，从10亿张向量化的图片中，返回查询结果。

腾讯云大数据，则通过不同的大数据分析引擎和相应的数据开发、算法开发服务，帮助企业实现数据仓库、用户画像、精准推荐、风险管控等大数据应用服务。算力规模达到千万核，每天实时计算量数百万亿次，规模量级位居国内第一。我们通过云原生数据湖仓，将数据仓库的高性能和管理能力，与数据湖的灵活性融合;实现存储智能调优、无差别的数据访问体验，让存储和计算引擎无缝对接。

在数字化时代，企业的日常经营，高度依赖各种数字系统。数据需要在安全合规的情况下被使用。如果数字系统一旦被攻击，用户数据一旦被泄漏，对企业经营可能造成重大的损失，对企业信誉带来长期负面的影响，因此企业必须高度重视与投入数字安全防护能力的建设。

腾讯具备业界领先的安全能力，在威胁情报、风控反欺诈、数据安全、云安全托管服务、零信任等领域，腾讯安全多年来被权威市场分析机构，评为“领导者”和行业第一的位置，也服务了80%以上的金融行业客户、90%以上的头部能源企业、80%以上的头部车企。

广州农商行通过腾讯安全“SOC+安全运营体系”，以自动化策略拦截攻击2千万条。同时，日常威胁分析时间从原来的4小时，降到了30分钟，在有效保障系统安全同时，大幅度提升了安全运营效率。

第三，我们以“连接增强”，激发场景创新。

做好产业数字化，还需要推动数据像水一样，不断滋养人、财、物等传统生产要素，才能生长出像参天大树一样的、健康高效的企业经营管理体系。流动的水才有活力，而流动的数据才能发挥作用，“连接”就是数据保持流动的“河道”。

过去，我们通过QQ、微信等连接了超过10亿用户。今天，我们也将这样的连接，拓展到产业场景中人与人、人与物、物与物的连接。企业微信连接超1200万真实企业及组织，腾讯会议用户数超过3亿。

在产业互联网中，我们仍然致力于连接用户，把用户身份贯穿多个企业应用，过程中也发现了企业身份ID管理上的许多痛点。在企业的数字办公环境中，身份ID是员工进入业务场景的“工卡”。随着企业内网与云上的数字系统越来越多，如果不同系统各有自己的账号"门禁"，多重身份ID的维护成本很高，用户无法在不同系统间自由切换，数据也打不通、不同步，给员工带来许多不便，同时割裂的权限管理也大大增加了数据安全的风险。

今天，我很高兴向各位宣布，腾讯统一身份ONEID，正式发布。它能帮助企业统一管理员工的身份架构、登录方式、应用权限，一处管理，各处身份一致。员工用一个身份，就可以顺畅访问各业务系统。OneID不仅与腾讯会议、腾讯文档、腾讯乐享等，自研SaaS应用兼容，也将全面兼容第三方应用。OneID的统一身份能力，也可以让业务系统，自由组成松散套件，让企业客户能够自由选择最符合业务需要的应用，有更好的业务联动体验。

在全真互联的时代，我们以实时数字孪生，连接时间、空间、物体和人，基于AI、实时计算、仿真推演、大数据等技术对数据整合处理，实现物理世界在虚拟世界中可观察、可分析、可预测、可管控。

腾讯与故宫合作打造“数字孪生智慧管理平台”，不仅在线上复刻了古建筑的样貌和结构，还打通了照明、湿度、仓储、门禁等多个管理系统。可以根据丝绸、陶瓷、青铜等不同材质，自动调整灯光、温湿度、二氧化碳浓度等参数，为文物提供最适宜的环境，最大程度减少损耗。同时，对烟雾、火灾、入侵等危险情况，进行实时监测和预警，保障文物与建筑安全。

各位嘉宾，各位伙伴!

过去五年，在社会各界的共同努力下，数字科技已经深入各行各业，“上云”已经从“共识”成为“现实”。在产业互联网的征途中，我们已经开始全力攀登“智慧化”的阶梯，开创产业升级新局面。

在探索未来的道路上，我们期待，与伙伴携手，共同探索大模型等全新行业机遇，持续拓展下沉市场。我们将坚持打磨“好产品”，拥抱“被集成”，搭建“数字化大舞台”，请伙伴当好主角，唱好戏;以持续稳定的合作规则，让伙伴与腾讯的合作分工更清晰、投入更有积累、收益更可预期。

我们将立足于未来，立足于实效，让数字化工具在产业中用起来、用得好，以智能增强、数据增强、连接增强，持续助力产业增强。我们会继续以创造价值为目标，坚定地投入技术与创新，不断完善产品，提升服务体验，与生态伙伴、产业客户同心协力，共建产业智能未来!谢谢大家!

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  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

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