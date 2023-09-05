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3个月发布多个现金激励政策，支付宝加大内容生态投入

2023-09-05 12:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月5日 消息:近期，支付宝在内容侧持续发力，支付宝商家平台官网发布的公告显示，3个月内，面向个人创作者和MCN机构接连发布多项激励政策。

据了解，新政策主要集中在创作者入驻激励和基于优质内容的激励，包括根据外站粉丝量给与MCN和个人达人入驻现金激励的《支付宝创作·MCN邀约计划》和《支付宝创作·达人邀约计划》，以及按短视频有效播放量给予现金激励的《支付宝创作·分成计划》。

《支付宝创作·分成计划》规则显示，只要创作者支付宝生活号满足近30天活跃粉丝量≥100个、发布视频数量≥4等条件，即可加入分成计划。

据支付宝开放平台公众号显示，60%的活跃作者已享受到分成计划，部分优质创作者月分成收入超10万元。

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入驻政策显示，在其他内容平台有一定粉丝量且符合支付宝重点扶持垂类内容赛道的达人和MCN机构，完成新手期任务，并发布符合平台要求的高价值内容，还可额外获得入驻现金激励。

其中，个人达人激励金额单账号1000元-2600元不等，MCN机构激励金额单账号2000元-3000元不等，单MCN机构最高600个账号可享受新手激励，按账号绑定时间排序，先到先得。

不难看出支付宝正小步快跑加速内容生态布局，重金发力吸引优质创作者入局，并选择和APP用户心智相符的内容赛道上优先发力。

据悉，支付宝重点扶持的内容类目包含商业、理财、财经、房产等泛财商类内容，以及美食探店、家居生活等热门内容垂类赛道，与其一贯的数字生活平台定位较为符合。

目前，头部达人包括直男财经、毒舌电影、半佛仙人、张同学等已入驻。

据公开报道及官网消息显示:支付宝2022年7月宣布升级生活号，并在首页底部上线生活频道;今年年初短视频、直播入口在支付宝首页上线;今年5月份开始陆续发布3个激励政策。

除了政策外，支付宝直播产品基建也加快铺设。

刚刚结束的2023支付宝生态伙伴大会上，支付宝直播产品负责人祝勤玫发布了发布直播“爆品计划”，同时上线达人代播选品中心——“带货宝”，支持商家品牌自播卖货，也支持达人分销带货。

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    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

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    魅族 20 Pro

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    Redmi Note12 Turbo

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    Redmi Note12 Turbo

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