微软为AI背包申请专利 布满传感器、拥有语音功能

站长之家(ChinaZ.com) 9月4日 消息:最近，微软申请了一个充满传感器、配备AI的背包专利，使可穿戴技术提升到一个新的水平。该专利背包规格也很不一般，包括检测用户语音、给出建议、录制和存储音频等功能。

产品描述中写道:“目前的概念涉及可穿戴数字助理的改进，可以执行各种任务，为用户带来好处。”

专利图示显示，背包可以在用户滑雪时提醒出界方向，或者在用户面前购买演唱会门票。

该专利背包还可能识别周围物体、给出方向、访问云端、与其他智能设备交互等。

类似想法此前就有，2020年众筹网站Indiegogo就上线了一款名为“BaqPaq”的智能背包，最终募资失败。

尽管背包细节奇思妙想，微软可能判断时机已成熟，因为AI驱动的可穿戴数字助理市场需求在增长，计算技术进步可以实现更多功能。

微软最近重点投资AI，比几年前技术水平大幅提升。虽然大多数专利无法转化为实际产品，但相比过去，智能背包这次推出的时机可能更合适。

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