淘宝卖家狂喜！AI产品摄影平台Pebblely一键即可生成完美产品图

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:Pebblely是一个AI产品摄影平台。只需上传常规图片，Pebblely 会自动去除背景，并生成具有完美光线、反射和阴影的产品照片。用户只需点击一下按钮，Pebblely就能为产品生成多种风格迥异的照片。这些照片可用于电商网站、社交媒体推广，或者作为设计灵感的素材。

体验地址:https://app.pebblely.com/

Pebblely拥有简洁的界面和强大的人工智能生成引擎。它能分析产品图片，识别关键特征，再结合数百种美术风格生成多种效果照片。用户可以一键生成美观大气的背景和光影，模特的不同姿态穿着，以及逼真的材质效果。任何商品都能被赋予专业的视觉塑造。

此外，Pebblely 提供20个默认主题供用户选择，或者用户可以根据自己的需求生成照片。模拟编辑器可供用户尝试不同的变化。此外，用户还可以调整和扩展图像到任何大小，例如 Instagram 故事、Facebook 帖子、电子邮件横幅、英雄图像、广告照片等。

核心功能:

一键生成商品多种虚拟效果图

支持上传产品图片并自动识别

提供数百种风格及背景供选择

生成逼真材质和光影效果

可导出高清大图用于推广

使用Pebblely，用户无需专业摄影和后期修图技能，就能为任何商品打造精美上镜的视觉形象。它是电商卖家、品牌和创意从业者的优质创意助手。

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