FaradayFuture宣布对已发行普通股进行1:80反向股票分割

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:FaradayFuture宣布，对其已发行在外的普通股进行比例为1:80的反向股票分割。自今日开市起，公司普通股在拆分调整的基础上交易。反向股票分割后，公司授权普通股股数也从1，765，000，000股减少到154，437，500股。

FaradayFuture表示，反向股票分割与注册声明一起生效后，将为投资者提供长期价值。公司相信，这进展也将显著增加我们对机构和战略投资者的吸引力。

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