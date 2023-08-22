联合国研究:AI不太可能破坏就业,但某些员工可能付出“惨痛”代价

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:联合国国际劳工组织最近发布了一项关于新兴生成型AI技术对就业影响的研究报告。

报告指出，AI更有可能增强现有工作，而不是完全取代它们，但某些角色的任务自动化风险更高。

具体来说，文书工作有24%存在高度自动化风险，另外58%存在中等水平风险，打字员、旅行顾问、银行出纳员等文职岗位风险较大。

根据劳工组织的说法，这可能表明，鉴于女性在行政职位上的代表性较高，她们可能面临更大的风险。

与此同时，报告发现，与低收入国家（0.4%）相比，人工智能自动化工作更有可能影响高收入国家(5.5%)的员工。

国际劳工组织的报告还显示，与客户服务和协调相关的任务具有很高的自动化潜力，还有数据管理和记录保存、信息处理和语言服务，以及与答复查询有关的任务。

相比之下，AI对整个劳动力的影响既不特别积极也不特别消极，关键在于如何管理和规范AI技术。如果缺乏适当的政策，只有部分国家和市场参与者能从中获益，而受影响工人可能会付出“惨痛”的代价。

该研究呼吁政策制定者着手规范生成型AI的应用，以确保不同群体能够公平地分享技术红利。

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