IBM 推出watsonx生成式 AI 功能 加速代码开发

本文概要: 1. IBM 发布 watsonx Code Assistant for Z，利用生成式 AI 加速 COBOL 代码转换为 Java。 2. watsonx Code Assistant for Z 能够快速准确地评估、更新、验证和测试代码，加快主机应用程序的现代化。 3. 该解决方案有助于加速代码开发、降低现代化计划的总成本，并扩大获得更广泛 IT 技能的机会。

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:IBM 发布了 watsonx Code Assistant for Z，这是一款生成式 AI 辅助产品，旨在加速 COBOL 代码转换为 Java， ，并提高该平台上开发人员的工作效率，帮助企业实现主机应用程序的现代化。

该产品基于 IBM watsonx.ai 代码模型，具有200亿个参数，是目前最大的代码自动化生成型 AI 基础模型之一。watsonx Code Assistant for Z 可以帮助开发人员快速评估、更新、验证和测试代码，提高开发效率。通过优化设计和自动化测试功能，该解决方案能够生成面向对象的 Java 代码，并与 COBOL 应用程序的其他部分进行互操作。

此外，watsonx Code Assistant for Z 还可以帮助企业加速代码开发、降低现代化计划的总成本，并提供扩大获得更广泛 IT 技能的机会。

IBM 的目标是通过引入生成式 AI 功能，推动主机应用程序现代化的进步，并提供性能、弹性和安全性方面的保证。通过这一解决方案，企业可以更快地实现主机应用程序的现代化，并专注于影响更大的任务。IBM 还提供深厚的领域专业知识和咨询服务，帮助客户确定需要现代化的正确应用领域，并优化 watsonx Code Assistant for Z 的潜在优势。

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