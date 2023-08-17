企业级对话智能平台Symbl.ai 集成实时语音转文本和上下文理解

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:Symbl.ai 是一家企业级对话智能平台，利用人工智能技术实时提供沟通洞察和预测体验，帮助企业提升虚拟会话中的人员参与度、预测体验和持续学习。

该平台可应用于销售、客户服务、人力资源和员工沟通等各个领域，提供实时上下文和洞察力，包括话题检测、反驳处理、决策者参与和下一步行动，以增强销售人员的能力，更好地了解买家需求。

体验地址:https://symbl.ai/

Symbl.ai 还为联系中心代理商提供实时辅助应用程序、下一代通话进展分析和追踪、情感分析、自动摘要和关键话题等功能，提高代理商的工作效率和客户体验。

同时，该平台还可为人力资源经理提供智能招聘和员工留任的智能化支持，包括实时面试辅导、绩效评审摘要和行动、自动合规性等功能，提升人力资源经理的能力和员工参与度。

Symbl.ai 还提供智能化的员工与客户互动，通过人工智能技术实现通话进展分析、通话追踪、话题分析和自动摘要，提高员工的工作效率和客户参与度。

此外，Symbl.ai 还提供实时转录和关键话题，加速会议产出和价值，生成实时行动项和工作流程，提升与会者的工作效率，并为所有员工提供会议智能。

免费额度

每月1，000分钟（语音频道）+ 每月10，000字(文本频道)

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