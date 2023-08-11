澳大利亚新闻集团利润下降75%，但对人工智能未来乐观

本文概要:

1. 澳大利亚新闻新闻集团全年利润下降75%，主要受到澳大利亚印刷和数字广告收入的下滑影响。

2. 该集团首次超过一半的收入来自数字流媒体，对人工智能的潜力抱有乐观态度。

3. 该集团正在积极谈判为其独特的内容集和知识产权确定人工智能时代的价值。

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:世界报业大亨鲁伯特·默多克（Rupert Murdoch）)的澳大利亚新闻集团全年利润下降了75%，主要原因是其在澳大利亚的印刷和数字广告收入下降。

这家在美国上市的媒体集团持有多家报纸、出版商、订阅电视和房地产广告资产。新闻集团首席执行官罗伯特 汤姆森（Robert Thomson）表示，虽然业绩不佳，但他们看到了人工智能的未来机会。

新闻集团首次超过一半的收入来自数字流媒体，他们对生成式人工智能的潜力感到乐观。生成式人工智能可以生成文本、图像、视频和其他媒体，以推动利润增长。

新闻集团计划在人工智能时代寻找新的收入来源，同时降低整个业务的成本。他们正在积极谈判，为其独特的内容集和知识产权确定在人工智能时代的价值。

新闻集团的澳大利亚部门最近披露，他们每周使用生成式人工智能制作了3000篇文章。一个由四名员工组成的团队每周使用该技术生成数千个有关天气、燃油价格和交通状况的当地报道。这个部门名为 “Data Local”，由新闻集团的数据新闻编辑彼得·贾德领导，许多报道都带有他的署名。这些报道通常由记者监督，但是据报道，其中一些报道是完全由人工智能编写的。

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