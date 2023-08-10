AI公司Weights & Biases获得5000万美元投资 估值达12.5亿美元

本文概要:

1. Weights & Biases 获得5000万美元投资，将用于推动生成式 AI 大语言模型（LLMs）的 LLMOps 工作。

2. LLMOps 是指有效使用和扩展生成式 AI 大语言模型的操作。

3. Weights and Biases 开发了一系列工具，包括 W&B Prompts 和 LLMOps 平台，以帮助组织更好地使用和监控 LLMs。

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:Weights & Biases宣布获得5000万美元的投资，将用于推动生成式 AI 大语言模型（LLMs）的 LLMOps 工作。

该轮融资由 Daniel Gross 和 GitHub 前首席执行官 Nat Friedman 领投，Sapphire Ventures、Coatue、Insight Partners、Felicis、BOND和BloombergBeta跟投。新资金使这家位于旧金山的初创公司估值达到12.5亿美元。资金的目标是随着公司不断看到增长机会，继续扩大平台。

LLMOps 是指有效使用和扩展生成式 AI 大语言模型的操作。Weights & Biases一直在构建开发人员工具，以实现该公司越来越多地称为 LLMops 的功能，即有效使用和扩展新一代 AI 大语言模型 （LLM） 的操作。早在四月份，该公司就宣布大规模推出 LLMops 工具，其中包括初始版本的 W&B Prompts，该工具可帮助组织为 LLM 构建和管理更好的提示。6月，Weights & Biases通过新的LLMOps 功能扩展了其平台，用于 AI 开发和模型监控。新

LLMOps 工作涉及对不同数据进行实验以微调模型，并进行提示工程以找出最佳提示以获得理想的输出。Weights & Biases 的 LLMOps 工具正在不断改进，以满足更大规模的生产使用。

该公司还开发了模型注册表和持续集成 / 持续部署产品，帮助开发人员构建和迭代模型。目前，这两个产品已经能够很好地配合使用。Weights and Biases 将继续改进这些工具，以满足用户的需求和反馈。

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