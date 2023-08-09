英伟达 AI Workbench 让任何人都可以训练生成式 AI 模型

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日消息:除了推出推出更强大的升级款人工智能芯片 GH200 之外，英伟达还宣布推出 AI Workbench，承诺使生成式人工智能的创建变得更加容易和可管理。

据介绍，这个 AI Workbench 将允许开发者在各种英伟达 AI 平台上开发和部署各种模型，包括个人电脑和工作站。

在公告中，英伟达指出目前已经有数十万个预训练模型可用；然而，定制它们需要时间和精力。这就是 Workbench 派上用场的地方，简化了这一过程。开发者现在可以轻松自定义并运行生成式人工智能，并利用所有必要的企业级模型。该 Workbench 工具支持来自英伟达自己 AI 平台以及 GitHub 和 Hugging Face 等开源代码库的各种框架、库和软件开发套件（SDK）。

一旦定制完成，这些模型可以轻松共享到多个平台上。使用搭载英伟达 RTX 显卡的 PC 或工作站的开发者将能够在本地系统上使用这些生成式模型，并且在需要时还可以扩展到数据中心和云计算资源。

「英伟达 AI Workbench 为跨组织团队创建基于人工智能的应用程序提供了简化路径，这在现代商业中越来越重要，」 英伟达企业计算副总裁 Manuvir Das 表示。

英伟达还宣布推出其第四版英伟达 AI Enterprise 软件平台，旨在提供采用和定制生成式人工智能所需的工具。其中包括英伟达 NeMo，这是一个云原生框架，允许用户构建和部署大型语言模型（LLM），如 ChatGPT 或 Google Bard。

英伟达正在恰好时机加入 AI 市场，并不仅仅是通过 Workbench，还有像面向游戏的英伟达 ACE 等工具。由于 ChatGPT 等生成式 AI 模型目前非常流行，可以肯定地说很多开发者可能对英伟达提供的一站式易用解决方案感兴趣。

假设一切顺利进行，对于很多公司来说，英伟达的 AI Workbench 肯定会简化部署新生成式人工智能的过程。

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