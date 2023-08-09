Panorays推出新的智能匹配AI功能

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日 消息:Panorays 是一家提供第三方安全风险解决方案的领先供应商，最近推出了名为 Smart Match 的新功能，旨在加快响应速度并简化用户的风险分析。Smart Match 能够与 Panorays 的 AI-Powered Third-Party Security Risk Platform 完美配合，为其先进的产品组合增添了更多创新。

当前，平均组织与数百个第三方合作，扩大了攻击面，提高了第三方风险管理的关注度。对第三方风险进行严格监控和控制的需求变得至关重要。然而，现有的手动流程耗时、复杂，缺乏标准化，给第三方和评估人员带来了困扰。

作为提高第三方风险管理效率的一部分，Panorays 的 Smart Match 功能将是一个创新者。这个先进的功能可以根据相似度评分，通过分析第三方的既有答案，为新的匹配问题提供潜在答案库。系统会对这些答案进行排名，并包含源和回答者等上下文信息。这确保了选择最合适的答案，从而简化和提高第三方风险管理的准确性。

新的用户友好的 Smart Match 功能是 Panorays 推出的 AI-Powered Third Party Security Risk Platform 的一部分，该平台旨在改变第三方风险管理的方式，使组织能够专注于高价值的任务。集成了强大的人工智能能力，包括自然语言处理（NLP）Transformer 模型，用户可以获得准确、全面和快速的第三方安全风险视图，提高整个第三方风险管理流程的效率。

Smart Match 确保了不同问卷的答案一致性，保持每次评估的高水平细节和准确性。该功能减少了回答问卷时的内部咨询需求，使负责人能够及时完成问卷。

Panorays 的 Smart Match 功能为第三方风险管理带来了更高效的解决方案，简化了复杂的问卷答题过程，提高了准确性。这将有助于组织更好地管理第三方风险，降低潜在的安全风险。

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