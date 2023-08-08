软银发布新一季财报 亏损约33亿美元

站长之家（ChinaZ.com）8月8日 消息:软银（SoftBank）在4月至6月期间第一季度报告中出人意料地亏损，尽管其庞大的以技术为重点的Vision基金在投资中获利。

以下是该公司的表现:

软银集团报告的归属于母公司股东的净损失为4，776亿日元（33亿美元）。这远低于Refinitv分析师预计的75亿日元的利润。

软银的Vision基金是投资者密切关注的科技行业健康指标，其在股份投资上获得了1598亿日元（11亿美元）的收益，这是连续五个季度的首次收益。其中受益于对其子公司的股票投资，包括芯片设计巨头Arm。

该公司一直在减持阿里巴巴的股份，以弥补去年科技股崩盘造成的损失，他们表示在阿里巴巴股票上看到了5534亿日元的非实现估值损失。然而，这一损失被7699亿日元的衍生品收益抵消。

上个季度，软银的Vision基金投资部门录得320亿美元的亏损，该部门支持了从Uber到韩国电商巨头Coupang等科技界最大的公司。

该公司当时表示，尽管已经退出了对Uber的剩余股权，但仍然从SenseTime（一家中国人工智能公司）和GoTo(一家印尼网约车和电商公司)等投资中蒙受损失。

作为一家从事风险投资的科技集团，软银经历了一系列起伏。它停止了新的投资，并减持了共享出行巨头优步的持股，减少了对阿里巴巴的持股。

投资者将会关注软银在过去几个月科技股上涨中是否受益良多。自年初以来，像Alphabet和亚马逊等主要技术公司的股价上涨，投资者押注利率上升势头将结束。

此外，人们还将关注软银在ChatGPT的成功之后，是否受益于人工智能需求的膨胀。ChatGPT是硅谷初创公司OpenAI拥有的受欢迎的人工智能聊天机器人。在市场环境较差的情况下，软银已经避免进行新的投资。但该公司并没有对其“人工智能革命”的利用欲望保密。

在6月份的股东大会上，首席执行官孙正义表示，软银计划从“防御模式”转向“进攻模式”。

孙正义说:“过去几年，我们专注于‘防御’。三年前，我们手头现金不多。但是因为我们一直处于防御模式，我们的手头现金已经增加到5万亿日元（353亿美元）。我们已经准备好转向进攻模式。我为此感到兴奋。”

与此同时，市场参与者正密切关注软银对其于2016年以320亿美元收购的芯片设计公司Arm的首次公开募股的任何评论。

软银最初计划以390亿美元的价格将其持有的Arm出售给英伟达，但在面临监管机构激烈反对后取消了这笔交易。监管机构担心该交易对竞争和国家安全构成风险。Arm的芯片架构在99%的智能手机中都能找到。

在上个季度的财报电话会议上，软银的首席财务官后藤义溥表示，软银有一些准备上市的公司，总价值达到370亿美元，但他没有透露这些公司的名称。

作为创始人孙正义的心血结晶，软银的Vision基金由Vision基金1号基金和Vision基金2号基金组成，投资于高成长股票。由于全球利率上升导致投资者抛售风险较高的科技股等因素，这两个投资组合都面临困境。

面临不断增加的亏损，孙正义的重要盟友、软银高管Rajeev Misra在公司的一些职务上逐渐后退。Misra是Vision基金早期阶段的重要人物，该基金于2017年启动。

多年来，软银在科技投资方面的记录良莠不齐。

该公司以支持美国办公租赁初创企业WeWork而闻名，WeWork曾一度市值高达470亿美元，但在软银进行交易以挽救该公司时，其市值大幅降低。

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