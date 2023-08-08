首页 > 业界 > 关键词  > 软银最新资讯  > 正文

软银发布新一季财报 亏损约33亿美元

2023-08-08 16:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月8日 消息:软银（SoftBank）在4月至6月期间第一季度报告中出人意料地亏损，尽管其庞大的以技术为重点的Vision基金在投资中获利。

softbank，软银，孙正义

以下是该公司的表现:

软银集团报告的归属于母公司股东的净损失为4，776亿日元（33亿美元）。这远低于Refinitv分析师预计的75亿日元的利润。

软银的Vision基金是投资者密切关注的科技行业健康指标，其在股份投资上获得了1598亿日元（11亿美元）的收益，这是连续五个季度的首次收益。其中受益于对其子公司的股票投资，包括芯片设计巨头Arm。

该公司一直在减持阿里巴巴的股份，以弥补去年科技股崩盘造成的损失，他们表示在阿里巴巴股票上看到了5534亿日元的非实现估值损失。然而，这一损失被7699亿日元的衍生品收益抵消。

上个季度，软银的Vision基金投资部门录得320亿美元的亏损，该部门支持了从Uber到韩国电商巨头Coupang等科技界最大的公司。

该公司当时表示，尽管已经退出了对Uber的剩余股权，但仍然从SenseTime（一家中国人工智能公司）和GoTo(一家印尼网约车和电商公司)等投资中蒙受损失。

作为一家从事风险投资的科技集团，软银经历了一系列起伏。它停止了新的投资，并减持了共享出行巨头优步的持股，减少了对阿里巴巴的持股。

投资者将会关注软银在过去几个月科技股上涨中是否受益良多。自年初以来，像Alphabet和亚马逊等主要技术公司的股价上涨，投资者押注利率上升势头将结束。

此外，人们还将关注软银在ChatGPT的成功之后，是否受益于人工智能需求的膨胀。ChatGPT是硅谷初创公司OpenAI拥有的受欢迎的人工智能聊天机器人。在市场环境较差的情况下，软银已经避免进行新的投资。但该公司并没有对其“人工智能革命”的利用欲望保密。

在6月份的股东大会上，首席执行官孙正义表示，软银计划从“防御模式”转向“进攻模式”。

孙正义说:“过去几年，我们专注于‘防御’。三年前，我们手头现金不多。但是因为我们一直处于防御模式，我们的手头现金已经增加到5万亿日元（353亿美元）。我们已经准备好转向进攻模式。我为此感到兴奋。”

与此同时，市场参与者正密切关注软银对其于2016年以320亿美元收购的芯片设计公司Arm的首次公开募股的任何评论。

软银最初计划以390亿美元的价格将其持有的Arm出售给英伟达，但在面临监管机构激烈反对后取消了这笔交易。监管机构担心该交易对竞争和国家安全构成风险。Arm的芯片架构在99%的智能手机中都能找到。

在上个季度的财报电话会议上，软银的首席财务官后藤义溥表示，软银有一些准备上市的公司，总价值达到370亿美元，但他没有透露这些公司的名称。

作为创始人孙正义的心血结晶，软银的Vision基金由Vision基金1号基金和Vision基金2号基金组成，投资于高成长股票。由于全球利率上升导致投资者抛售风险较高的科技股等因素，这两个投资组合都面临困境。

面临不断增加的亏损，孙正义的重要盟友、软银高管Rajeev Misra在公司的一些职务上逐渐后退。Misra是Vision基金早期阶段的重要人物，该基金于2017年启动。

多年来，软银在科技投资方面的记录良莠不齐。

该公司以支持美国办公租赁初创企业WeWork而闻名，WeWork曾一度市值高达470亿美元，但在软银进行交易以挽救该公司时，其市值大幅降低。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618狂欢节特惠来袭！3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元

    腾讯云618狂欢节特惠来袭！现在购买3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 高通8月3日发布第三财季财报 预计营收不低于81亿美元

    芯片巨头英特尔已在当地时间周四发布了二季度的财报，AMD二季度的财报将在8月2日凌晨发布，高通截至6月底的2023财年第三财季的财报，则是在AMD发布财报之后的一天发布。高通在官网公布的消息还显示，他们第三财季的财报分析师电话会议，将在太平洋夏令时间8月2日下午1:45，也就是北京时间8月3日凌晨4:45开始。在2022财年第三财季，高通营收109亿美元，2023财年的第二财季则是营收92.7亿美元。

  • 特斯拉发布2023第二季度财报 净利润为27.03亿美元

    7月19日美股收盘后，特斯拉发布了2023年第二季度财报。根据财报数据，该公司在今年第二季度的收入达到了249.27亿美元，同比增加了47%，超过了市场预测的245.1亿美元；净收益为27.03亿美元，同比上涨了20%，也高于市场预期的23.9亿美元；自由现金流为10.1亿美元，低于市场预期的21.8亿美元。特斯拉美股盘后跌4%，报279.61美元/股。

    ​特斯拉财报 ​特斯拉营收 ​特斯拉业绩

  • 苹果2023第三财季财报将于8月4日发布

    根据苹果公司官网公布的消息，他们将于8月4日发布2023财年第三财季的财报。这个财报会议将在太平洋时间8月3日下午2点，也就是北京时间8月4日早上5点开始。我们也期待看到苹果在未来能否通过不断推出新产品和服务来提振营收。

  • 苹果预计将于8月4日发布第三财季财报

    随着第二季度的结束，各大公司的财报已经陆续公布。苹果公司也在其官网上披露了截至第二季度末的2023财年第三财季的财报，并计划于8月4日发布。苹果公司的业绩和财务状况一直是市场关注的焦点，第三财季的财报将提供更多信息，揭示公司在当前市场环境下的表现。

  • Sensor Tower：6月王者荣耀吸金2.13亿美元 蝉联冠军

    SensorTower商店情报数据显示，2023年6月腾讯《王者荣耀》在全球AppStore和GooglePlay吸金2.13亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。米哈游《崩坏:星穹铁道》位列榜单第2名。中国iOS市场排名第2，占19.3%;日本市场排名第3，占16.7%。

  • 扎克伯格要吊死在元宇宙上？脸书累计亏损已超300亿美元

    凤凰网科技讯北京时间7月27日消息，脸书母公司Meta今天发布了截至6月30日的2023财年第二季度财报。Meta第二季度总营收为319.99亿美元，较上年同期的288.22亿美元增长11%；净利润为77.88亿美元，较上年同期的66.87亿美元增长16%。展望：Meta预计，2023财年第三季度总营收将介于320亿美元至345亿美元之间，2023财年总支出将介于880亿美元至910亿美元之间，高于此前预计的860亿美元至900亿美元。

  • 微软发布第四财季财报 人工智能推动其销售额创下历史新高

    微软周二公布了多项指标有史以来最强劲的财务季度数据，人工智能给这家拥有48年历史的科技巨头带来了震动。FactSet的数据显示，截至6月30日的三个月内，该公司销售额为562亿美元，每股收益为2.69美元，超出了市场普遍预期的555亿美元收入和每股收益2.55美元。以KashRangan为首的高盛分析师在一份财报预览中写道，生成式人工智能对微软来说具有「巨大的收入潜力」，并将该�

    ​微软 ​人工智能 ​Bing

  • 三六零：预计上半年净亏损2.3亿

    三六零发布2023年半年度业绩预告称，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-2.3亿元。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-2.5亿元。公司积极调整业务结构，通过维系原有客户关系及开拓新客户资源的方式，努力将公司相关业务收入下滑的速度控制在相对较缓的水平，尽可能减轻由于客户投放减少及客户流失对公司整体营业收入的负面影响。

  • 暑期档过半票房前三全是黑马 《消失的她》破33亿暂列第一

    今年的暑假，电影市场异常火爆，这让很多人感到意外。截至7月17日晚8时，2023暑假的电影总票房已经超过了90亿元，也就是说，2023暑假的前半段的电影收入就已经接近了2022暑假的全部票房。该片于7月8日上映，在7月15日、16日两天连续票房破亿，其中16日单日票房达到1.4亿，反超电影《八角笼中》。

    ​暑期档 ​消失的她 ​八角笼中

  • 2023暑期档总票房破135亿 共卖出3.33亿张票 你贡献了几部？

    8月4日消息，据灯塔专业版实时数据，截至8月3日21时43分，2023年暑期档(6月1日-8月31日)总票房（含预售）已突破135亿。截至8月3日21时43分，2023年暑期档共售出电影票3.33亿张，场次2465.18万，平均票价40.5元。电影票房排名方面，《消失的她》凭借35.1亿遥遥领先，位居第一。《八角笼中》排名第二，票房21.1亿。此外，《长安三万里》票房16亿位居第三、《封神第一部》票房14亿位居第四、《变形金刚：超能勇士崛起》票房6.5亿位居第五。票房逆跌”大规模点映”经典IP排片率惨淡”也成了这届暑期档被一再提起的现象，刷新着各类历史纪录。?

  • 天玑9200+首发机型有哪些？

    iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

  • 天玑9200+跑分多少？

    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

    天玑9200+

  • 小米手环 8续航怎么样？

    7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。

  • 魅族 20 Pro屏幕参数怎么样？

    2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20 Pro参数配置怎么样？

    第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20参数配置怎么样？

    6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。

    魅族 20

  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo屏幕参数怎么样？

    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

    Redmi Note12 Turbo

  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM