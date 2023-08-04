亚马逊Amazon CodeWhisperer 与 Amazon Glue 集成 借助生成式 AI 提升开发效率

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:亚马逊云科技宣布Amazon CodeWhisperer 与 Amazon Glue 实现集成，借助生成式 AI 进一步提升开发效率。

亚马逊云科技正式宣布 Amazon CodeWhisperer 为 Amazon Glue Studio Notebook 提供支持，帮助 Amazon Glue 用户优化使用体验、提高开发效率。通过 Amazon Glue Studio Notebook，开发人员可以用自然语言（英语）编写特定任务，比如“利用 json 文件中的内容创建一个 Spark DataFrame”。

基于此信息，Amazon CodeWhisperer 会直接在 Notebook 中推荐一个或多个可完成此任务的代码片段。开发人员可以选择“接受最推荐的建议”，“查看更多建议”或“继续自己编写代码”。

据悉，Amazon Glue Studio Notebook 与 Amazon CodeWhisperer 之间的集成可以帮助用户更快开展数据集成工作。该集成目前已在美国东部（北弗吉尼亚州）可用。用户现在就可以着手将 Amazon Glue Studio Notebook 与 Amazon CodeWhisper 进行集成，以加快数据集成构建工作。

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