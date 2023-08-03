图像编辑工具EditAnything：可编辑图像中的任何元素

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:EditAnything 是一款基于 Segment-Anything、ControlNet、StableDiffusion 等技术的图像编辑工具。它能够编辑和生成图像中的任何内容，包括对图像中的物体进行修改、添加、删除等操作，通过调整细节和布局来生成不同风格的图像。

EditAnything支持跨图像区域拖拽合并，释放创意融合，支持多种高品质角色编辑:衣服、发型、美瞳等，还可以通过绘制草图并生成图像等等。

核心功能:

1. 无限制的图像编辑: EditAnything 可以通过 Segment-Anything 技术，对图像中的任何物体进行编辑，包括修改、添加、删除等操作，实现对图像内容的无限制编辑。支持多种高质量角色编辑:衣服、发型、彩色隐形眼镜。

2. Fine-grained 控制: 通过调整蒙版对齐强度支持草图到图像!ControlNet 技术可以实现对图像编辑过程中的细节和布局进行精细控制，用户可以根据需要调整各种参数来实现自定义的编辑效果。

3. 文本引导编辑: EditAnything 还支持根据文本指令进行图像编辑，用户可以通过输入文本描述来指导编辑过程，实现更加精准的编辑效果。

4. 预训练模型支持: EditAnything 提供了一系列预训练模型，包括 Segment-Anything 模型、ControlNet 模型等，用户可以直接使用这些模型进行图像编辑，无需从零开始训练模型。

5.支持点击操作的交互式分段

6.支持瓷砖模型进行细节细化!

此外，EditAnything现在还支持任何 lora 模型上的基于 ControlNet 的修复模型.EditAnything可以在任何基础/领主模型上运行，而无需修复模型。

通过 EditAnything，用户可以实现对图像内容的自由编辑和生成，打开无限创作可能性。

演示站点:https://huggingface.co/spaces/shgao/EditAnything

项目地址:https://github.com/sail-sg/EditAnything

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