报告：到 2030 年，AI将使美国经济 30% 工作时间实现自动化

站长之家（ChinaZ.com）7月31日 消息:人工智能（AI）将在不久的将来取代无数工作岗位的威胁已成为近来的全球热点问题。一份新的报告揭示了人工智能如何影响美国的就业市场以及它的负面影响。

根据一份新报告，到2030年，生成式人工智能可能占美国经济工作时间的30%。麦肯锡全球研究所题为《生成式人工智能与美国工作的未来》的研究称，人工智能有潜力大大加速经济自动化。

“到2030年，占美国经济目前工作时间30% 的活动报告称，生成式人工智能不会立即消除大量工作岗位，而是会增强 STEM、创意和商业以及法律专业人士的工作方式。然而，它补充说，自动化的最大影响可能会影响其他工作类别，例如办公室支持、客户服务和食品服务就业。麦肯锡报告称，仅在美国，到2030年可能需要额外1200万个职业转型。

不同职业将受到怎样的影响?

该报告称，未来最大的就业增长预计将出现在医疗保健行业，估计可能存在需求为卫生助手、卫生技术人员和保健工作者增加350万个就业岗位。

它还估计，到2030年，对 STEM 职位的需求将增加23%。报告称:“尽管2023年科技行业的裁员一直成为头条新闻，但这并不会改变随着经济持续数字化，各种规模和行业的公司对科技人才的长期需求。”

麦肯锡的报告称，银行、保险、制药和医疗保健行业的雇主正在进行重大的数字化转型，需要具有高级技能的技术工人。它补充说，到2030年，运输服务类别的就业机会预计将增长9%。另一方面，未来最大的失业可能发生在办公室支持、客户服务和食品服务领域。

报告估计，美国对文员的需求可能会减少160万个工作岗位，零售销售人员将减少83万，行政助理将减少71万，收银员将减少63万。分析称，由于自动化，涉及大量重复性任务、数据收集和基本数据处理的工作将受到最大影响。

低工资工人将受到更大打击

报告称，在美国从事低工资工作的人（年收入低于30，800美元和年收入30，800美元至38，200美元的人）需要更换职业的可能性分别高出10倍和14倍。这十年末的收入高于最高收入者。

报告称:“随着人们离开萎缩的职业，经济可能会重新转向高薪工作。低薪工作的工人需要改变职业的可能性是高薪职位工人的14倍。”这些工人需要额外的技能才能成功做到这一点。

该报告还警告说，女性需要跳槽的可能性是男性的1.5倍。“如今，工资最低的两个五分之一群体的工作大部分由受教育程度较低的人、女性和有色人种占据。到2030年，女性在办公室支持和客户服务领域的比例很高，这可能分别减少约370万和200万个工作岗位。”

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