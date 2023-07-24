马斯克将 X.com 指向 Twitter.com 推特 CEO：「X」品牌重塑将「由人工智能提供支持」

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日消息:埃隆·马斯克自从收购 Twitter 之后一直称其为「X Corp」，这也是其正式的法律实体名称，但现在「X Corp」可能也成为面向用户的应用程序的品牌。或者说，很快就会成为已经不再是 Twitter 蓝鸟标志应用程序的品牌。

当地时间周六深夜，马斯克在 Twitter 上发推文称，他将在周日或周一「全球范围」内用一个足够好看的「X」标志替换 Twitter 的蓝鸟标志，前提是他能在规定时间内收到一个足够好看的标志。随后，周日他又发布了一个短暂的动画预告，显示一个黑色背景上的「X」标志，这意味着他得到了自己想要的标志。

据马斯克在社交媒体上的另一篇帖子称，Twitter 的蓝鸟标志和品牌名称可能不会再长久存在。

Twitter 首席执行官 Linda Yaccarino 证实了埃隆·马斯克的发言，即该社交媒体网站将更名为「X」，但并未透露新名称的具体内容。

「无论是在生活中还是在商业中，你有第二次机会给人留下深刻的印象，这是一件极其罕见的事情。Twitter 给人留下了深刻的印象，并改变了我们的沟通方式。现在，X 将更进一步，改造全球城镇广场。」Yaccarino 在周日的一条帖子中说道。

「X 是无限交互的未来状态——以音频、视频、消息、支付/银行为中心——创建一个创意、商品、服务和机会的全球市场。在人工智能的支持下，X 将以我们刚刚开始想象的方式将我们所有人联系起来。」她继续说道。

在过去的二十多年里，字母「X」几乎出现在马斯克接触过的所有事物上。X.com 是 Paypal 的原始名称；这是他的 SpaceX 公司名称；这是特斯拉 SUV 的名字；他还表示，他希望将 Twitter 变成「X，无所不包的应用程序」。现在，他终于开始利用 2017 年从 Paypal 买回的 X.com 域名做点什么了。

马斯克像个孩子一样，似乎痴迷于给所有东西都命名为「X」，仅仅是因为他喜欢这个字母；他将他的新人工智能公司命名为「x.AI」，并且对于 PayPal，当他原来使用这个名字的公司与另一个公司合并成为在线支付巨头时，他一直谈论着他多么想要「X」成为其名称。

这位 52 岁的特斯拉创始人此前曾表示，他去年对 Twitter 的艰难收购是「创建 X 这个一切应用程序的加速器」，指的是他于 1999 年创立的 X.com 公司，该公司的后来版本后来成为 PayPal。

Twitter 拥有约 2 亿日活跃用户，自这位大亨于 2022 年以 440 亿美元收购该应用程序并解雇了大部分员工以来，该应用程序屡屡遭遇技术故障。

截至目前为止，Twitter 仍然是 Twitter，蓝鸟仍然在飞翔，但随时都可能发生改变，因为这位善变的亿万富翁触碰的一切事物都可能发生变化。

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