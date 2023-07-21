微软开源TypeChat库 给LLM换种更容易理解提示

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:大型语言模型可以为我们的请求提供令人惊讶的丰富答案，这些模型本身就是很不错聊天助手，但是它们可以用来向应用程序添加自然语言界面吗?也就是如何利用人工智能将用户的请求转化为应用程序能够处理的内容呢?

微软开源了一个名为 TypeChat 的实验性库，它允许开发者使用具有 TypeScript 类型的 LLM 将 LLM 响应构造为 TypeScript 数据结构。

微软表示，当前人们可以与 LLM 进行对话交流，在这当中，需要解析语言，然而，人类输入的语言和 LLM 理解的语言在结构上差别很大，典型的软件很难从原始文本中重建语言。

TypeChat是一种使用类型构建自然语言接口的工具。它允许开发者定义表示意图的类型，然后将这些类型用于与语言模型进行交互，从而实现自然语言与应用程序之间的桥梁。

TypeChat特色功能包括:

类型定义:TypeChat 允许开发者通过定义类型来表示应用程序支持的意图和数据结构。这使得与语言模型的交互更具结构化和可控性。

自动生成提示:TypeChat 会根据类型定义自动生成与语言模型交互的提示，以确保请求与模型的输入相匹配，提高交互的准确性。

数据验证和修复:TypeChat 会验证语言模型的输出是否符合类型定义，并在不符合时进行修复，以确保输出的数据结构正确。

结果概述:TypeChat 可以对语言模型的输出进行简洁概述，以验证其与用户意图的一致性，提供更好的用户体验。

灵活性和扩展性:TypeChat 支持类型的组合和层级结构，使开发者可以根据需要定义复杂的意图和数据结构，以适应各种应用场景。

据称，目前，TypeChat 已经与 OpenAI API 和 Azure OpenAI 服务进行了一些非常基本的集成。

项目地址:https://github.com/Microsoft/TypeChat

详细信息: https: //microsoft.github.io/TypeChat/docs/introduction/

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