三星电子与半导体设计领域传奇人物 Jim Keller 合作开发人工智能芯片

站长之家(ChinaZ.com) 7月20日消息:三星电子的半导体外包部门 Samsung Foundry 正在与全球人工智能市场领先的半导体初创公司展开芯片研究项目。

根据 7 月 19 日的行业消息，三星 Foundry 最近与美国人工智能半导体初创公司 Tenstorrent 和 Groq 启动了研发项目。Foundry 部门内的 Foundry Design Services 团队负责这些研究任务。

三星电子将与 Tenstorrent 和 Groq 共同开发用于先进 IT 设备的人工智能半导体。如果这项任务导致大规模生产，预计芯片将由三星电子建造的低于 5 纳米 EUV 工艺线和 2.5D 封装设施生产。

行业专家推测，如果三星成功完成与这两家公司的合作项目，可能会对晶圆代工市场产生重大影响。随着由 ChatGPT 等推动的人工智能市场规模增长，如果这两家初创公司的地位得到加强，早早发起合作的三星 Foundry 可能会获得可观的利润。

此外，这两家公司在全球人工智能行业被认为是有前途的公司。Tenstorrent 的首席执行官是 Jim Keller，他是苹果、特斯拉、英特尔和 AMD 等公司前沿半导体设计领域的传奇人物。Groq 是由前谷歌员工 Jonathan Ross 于 2016 年创立的半导体公司。最近与 Meta 的合作导致人们猜测 Groq 可能对英伟达构成威胁。

另外，三星于本周三宣布，已完成行业首款GDDR7DRAM 的开发，这是下一代图形内存，将用于未来的计算、汽车和游戏硬件产品，并有望扩展到未来的应用领域，如人工智能、高性能计算（HPC）和汽车车辆。

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