ChatGPT WeCom——可以在企业微信接入ChatGPT的开源项目

ChatGPT WeCom 是一个基于 GO 语言实现的企业微信应用，可以将 GPT 机器人集成到企业微信中。它具有以下特点:

- 支持单聊和串聊模式:可以进行一对一的对话或带上下文的对话。

- 角色扮演功能:支持使用内置的 prompt 模板进行角色扮演。

- 支持频率限制:可以通过配置指定单个用户的单日最大对话次数。

- 自定义 API 域名:可以通过配置指定自定义的 API 域名，解决国内服务器无法直接访问 OpenAI 的问题。

- 添加代理:可以通过配置注入代理，解决国内服务器无法访问的问题。

- 支持白名单机制:可以通过配置指定群组和用户名称作为白名单，限制与机器人的对话范围。

- 管理员机制:可以通过配置指定管理员，对敏感操作和应用配置进行管理。

- 敏感词过滤:可以通过配置指定敏感词，触发敏感词则不允许提问，回答中的敏感词以 禁止符合代替。

- 图片生成:支持通过发送关键字生成图片。

- 查询对话:可以通过发送指令查询用户的对话历史。

通过以上特点，ChatGPT WeCom 提供了一种方便且个性化的方式，将 GPT 机器人集成到企业微信应用中，提供更好的用户体验。

项目地址:https://github.com/eryajf/chatgpt-wecom

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