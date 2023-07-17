诺兰警告人工智能「奥本海默时刻」的可怕可能性：我们必须让人们承担责任

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日消息:克里斯托弗·诺兰在《奥本海默》特别放映后对人工智能表达了谨慎态度，并将这一迅速发展的技术与他的新电影作品关于原子弹的创造进行了比较。

克里斯托弗·诺兰自编自导新片《奥本海默》，聚焦基里安·墨菲饰演的「原子弹之父」罗伯特·奥本海默。观众将看到一个谜一般的男人是如何陷入一个自相矛盾的困境：他为了拯救这个世界，必须先毁灭它。

电影改编自凯·伯德和马丁·J·舍温所著罗伯特·奥本海默传记《美国普罗米修斯：罗伯特·奥本海默的胜利与悲剧》，该书曾获 2005 年普利策传记文学奖。

诺兰的言论发生在纽约的《奥本海默》预映会后的对话中。主持人是「Meet the Press」节目的主持人查克·托德（Chuck Todd），与会者包括诺兰、洛斯阿拉莫斯国家实验室主任汤姆·梅森博士、物理学家卡洛·罗韦利博士和基普·索恩博士，以及作家凯·伯德（Kai Bird）。

「过去 15 年里，越来越多的公司使用算法这样的词，但他们不知道这些词在数学上有什么意义，这些人不知道算法是什么，」诺兰在放映中分享道。「我所在行业的人在谈论这个问题，他们只是不想为算法所做的任何事情承担责任。」

「将这种情况应用于人工智能，这是一种可怕的可能性。令人恐惧，」诺兰继续说道。「尤其是因为，人工智能系统最终将进入防御性基础设施。它们将掌握核武器。如果说这是与使用、编程和应用人工智能的人分离的实体，那么我们注定会失败。这必须与责任相结合。我们必须让人们对他们使用的工具负责。」

诺兰的评论正值娱乐业几乎完全停滞，美国演员工会（SAG-AFTRA）周四下令罢工，与编剧工会（WGA）成员一同走上抗议路线。对于两个工会来说，AI 及其对娱乐行业劳动实践的潜在影响是主要问题之一。

「在当前好莱坞的劳动纠纷中，当我们谈论人工智能时，当我们谈论这些问题时，它们最终都源于同一个问题，那就是当您用技术进行创新时，您必须保持责任感，」诺兰说道。

托德在座谈会中的某个时间点问道：「您认为我们会不断审视奥本海默吗？随着我们对量子物理学的理解继续深入，我们对原子的控制也在继续。」

「我希望如此，」诺兰说道。「当我现在与人工智能领域的领先研究人员交谈时，例如，他们现在直接将此称为他们的奥本海默时刻。他们正在寻求历史来回答这个问题：『为开发可能带来意外后果的新技术的科学家们承担哪些责任？』」

「您认为硅谷现在正在思考这个问题吗？」托德插话道。「您认为他们会说这是一个奥本海默时刻吗？」

诺兰停顿片刻后笑着说：「他们说他们正在思考这个问题。这对于对话来说是有帮助的，我希望这种思考过程能够持续下去。我并不是说奥本海默的故事为这些问题提供了简单的答案，但至少可以显示出其中一些责任所在以及人们如何停下来思考：『好，那么责任在哪里？』」

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