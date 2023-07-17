微信:有零钱的账号不会被系统注销

近日，微信号长期不用会被系统清理的消息引起了网友的关注。腾讯微信团队在微博上表示:为了保护用户的微信账号不被盗用，如果注册后不活跃，长时间不登录，并且没有零钱的微信账号，会被系统自动注销，无法再使用。不过用户也可以采取措施避免这种情况，官方说只要账户里有零钱就不会被清理注销。另外，根据腾讯QQ官网的信息，QQ号码也会在长时间不登录的情况下