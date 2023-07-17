特斯拉 Dojo 2 芯片正「魔改」以适应 AI 训练 xAI 公司将采用推特的公开推文训练

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日消息:埃隆·马斯克（Elon Musk）上周三宣布推出一家新的人工智能公司，名为xAI，旨在「了解宇宙的真实本质」。

xAI 网站截图

xAI 团队成员来自 DeepMind、OpenAI、Google Research、微软研究院、Twitter 和特斯拉等公司，他们曾参与过 DeepMind 的 AlphaCode 和 OpenAI 的 GPT-3.5 和 GPT-4 聊天机器人等项目。马斯克似乎将 xAI 定位为与 OpenAI、谷歌和 Anthropic 等公司竞争，这些公司背后的聊天机器人（如 ChatGPT、Bard 和Claude）处于领先地位。

xAI 的联合创始人 Greg Yang 表示，该初创公司将深入研究人工智能中的「深度学习数学」，并「为大型神经网络开发『万有理论』」，将人工智能推向「下一个水平」。

马斯克在 Twitter Space 上的 xAI 讨论会上表示，新成立的人工智能公司 xAI 将采用来自推特的公开推文训练。据悉，包括 OpenAI 联合创始人 Greg Brockman、推特前 CEO Jack Dorsey 也作为观众收听了此次直播。

马斯克表示，人类创造的数据总有一天会用完，因此人工智能最终将生成内容并访问。另外，xAI 还将在开发人工智能软件等多方面与特斯拉合作。

对于芯片的使用，马斯克确认 xAI 团队已经实现「人均 GPU」（gpu per person），也就是集齐了 2 万张英伟达 A100 加速卡。但问及特斯拉，他认为更多是定制制造计算芯片，而不是 GPU（图形处理器）。

「我不会把特斯拉生产的任何东西称为 GPU，尽管我们可以用 GPU 等效或 100s 或 H100 等效来描述它。所有的特斯拉汽车都有高度能源优化的推理计算机，我们称之为 Hardware 3.0。」

马斯克表示，特斯拉 Dojo 2 芯片正在采取很多措施来缓解内存带宽限制，使其能够高效地运行 LLM 以及其他形式的人工智能训练。他在思考芯片短缺、电力短缺是否未来几年还会出现，因此希望用太阳能量完成更多有用的工作。

他认为，最终只有一家在 AI 领域占据主导地位，因此一定会有竞争，而 xAI 和 OpenAI 绝对是竞争对手关系。

他还批评 OpenAI 现在其实是闭源的，称他们贪图利润，他理解 OpenAI 是三年要达到 1000 亿美元。而相比于谷歌、微软，xAI 公司没有上市、没有公开交易，因此公司发展将更为灵活，不受市场激励或非市场激励的影响。

不过，马斯克并没有透露更多产品路线图信息。

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