JetBrains 推出 AI 助手功能 提供程序开发的智能辅助

站长之家(ChinaZ.com) 7月14日消息:JetBrains 发布了基于人工智能驱动的 ReSharper 版本，这是其针对 Microsoft Visual Studio 的开发者生产力扩展。新版本 ReSharper 2023.2 是首个搭载了基于人工智能的开发辅助功能的版本。

早期访问计划版本包括 AI 助手的预览版，这是一个用于编程问题的聊天界面。使用 Visual Studio 和 ReSharper 的.NET 开发者可以使用 AI 助手来解决或重构现有代码，生成代码片段或文档，并提问关于编程的一般性问题。

要使用基于人工智能的功能，用户必须登录 JetBrains AI 服务来启用 AI 助手。当开发者使用 AI 功能时，会与大型语言模型（LLM）提供商共享某些上下文信息，例如文件类型、语言和所使用的框架。助手无法访问源代码，除非开发者在提示中包含代码片段。

JetBrains 还计划支持本地和本地部署模型，因此不会将数据发送到基于云的 LLM 提供商，但功能集将受到一定限制。助手会考虑项目的语言和技术，并生成格式正确的代码片段。用户可以自行复制和粘贴生成的代码，或者让聊天机器人将代码插入编辑器中。助手还包括几个提示以帮助入门。

JetBrains AI 助手与其他基于人工智能的工具（如 GitHub Copilot 和 Amazon CodeWhisperer）有很多共同之处，但还增加了独特功能，包括聊天历史记录和使用 ALT+Enter 快捷键访问助手，该快捷键几乎适用于所有操作。

目前，AI 功能的使用受到用户数量和 OpenAI 服务可用的国家的限制。AI 服务在 EAP 计划中是免费的，定价信息将在以后公布。除了 ReSharper，AI 助手还将在 Rider 和 ReSharper for C++中提供。

此版本还引入了用于处理丢弃变量的新快速修复和检查功能，以及用于 LINQ 查询的嵌入提示。在调试 LINQ 查询时，开发者现在可以看到每个查询步骤的中间输出作为嵌入提示。

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