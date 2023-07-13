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英特尔通过替代产品规避英伟达在大语言模型领域的主导地位

2023-07-13 16:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日消息:近年来，随着人工智能的广泛应用，底层计算芯片的需求不断增加。与传统 CPU 相比，GPU 更适合此类任务，因为它们提供了更好的性能，并在 AI 计算市场上抢得先机。

英特尔

对此，在 WAIC 2023 期间，英特尔公司高级首席 AI 工程师、网络与边缘事业部中国区首席技术官张宇认为，推动本轮人工智能发展最核心的要素，实际上是计算、通讯和存储技术的不断提升。无论是大模型还是融合 AI，实际上边缘在整个 AI 生态系统中扮演着非常重要的角色。

张宇表示，「随着行业数字化转型，人们对于敏捷连接，实时业务以及应用智能等方面的诉求，推动了边缘人工智能的发展。但是边缘人工智能目前绝大部分的应用还处于边缘推理阶段。也就是说我们要利用大量数据以及极大算力在数据中心训练一个模型，我们把训练的结果推送到前端去执行一个推理操作。这是目前绝大部分在边缘实现人工智能的使用模式。」

张宇观察当前 AI 大型语言模型（LLM）的商业进展，仍未发现特别成功的商业模式和持久的使用场景，认为 LLM 的商业模式仍在摸索中。他进一步表示，目前 AI 训练市场的主流方案是英伟达高阶 GPU 无疑。

因此，英特尔计划推广专用 AI 芯片进行训练并不容易，但英特尔仍计划将旗下 AI 芯片 Habana Gaudi 2 引进中国市场，这一款产品将是落实英特尔 AI 战略的关键一环。

英特尔 2019 年底斥资 20 亿美元收购以色列初创芯片企业 Habana，如今成了另辟蹊径挑战英伟达的利器。张宇表示，专门针对 LLM 训练任务设计的 Habana Gaudi 2 芯片，是试图打破主流 GPU 方案的尝试。

张宇认为，网络互连对 LLM 的训练推理任务也同样重要，英特尔将以自身在网络技术领域的累积，试图解决 AI 大型语言模型的网络瓶颈问题。

此外，英特尔在 FPGA 方案基础上开发基础设施处理器（IPU），本质上也就是 DPU，而英特尔尝试提高网络传输的考靠性，该功能也包含在其即将发表的新一代 IPU 产品中。

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  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

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  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

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    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

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  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

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    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

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