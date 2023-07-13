谷歌发布人工智能笔记应用 NotebookLM：基于源文档私人专属 AI

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日消息:Google 今天推出了一款名为 Google NotebookLM 的新产品，这是他们第三款笔记应用，继 2008 年至 2012 年的 Google Notebook 和 2013 年至今的 Google Keep 之后推出的。

Google NotebookLM 网站截图

这个产品最初在 Google I/O 大会上被称为「Project Tailwind」，现在正在进行有限的公开测试。Google 并没有将其描述为一个最终产品，而是称其为「来自 Google 实验室的实验性产品」。

「NotebookLM」中的「LM」代表「语言模型」，表明它希望将 ChatGPT 风格的智能应用于您的笔记。没有具体了解该产品的情况，但以下是它的官方介绍：

NotebookLM 是一个实验性产品，旨在利用语言模型的能力和潜力，结合您现有的内容，更快地获取重要见解。将其视为一个虚拟研究助手，可以根据您选择的来源总结事实、解释复杂的观点，并进行新的联想。 NotebookLM 与传统的人工智能聊天机器人之间的一个关键区别在于，NotebookLM 允许您将语言模型与您的笔记和来源相关联。与来源相关联有效地创建了一个个性化的人工智能，熟悉与您相关的信息。从今天开始，您可以将特定的 Google 文档与 NotebookLM 相关联，我们将很快添加其他格式。

「来源相关联」是语言模型的术语，意味着人工智能将扫描您选择的文档，并将其中包含的信息视为比其训练集中的其他信息更重要。Google 表示：「虽然 NotebookLM 的来源相关联似乎减少了模型「产生幻觉」的风险，但始终重要的是根据原始来源材料对人工智能的回答进行事实核查。当您引用多个来源时，我们通过附带每个回答的引文，向您展示与您的来源最相关的原始引文，从而使事实核查变得简单。」

您可能使用其他类似 Google Keep 的笔记应用来存储自己的信息、想法和提醒，但 NotebookLM 似乎专门用于分析某种源文档。您需要将 Google 文档添加到 NotebookLM 作为源文档，一旦添加完成，您将能够获得该文档的摘要并提问。Google 还表示，您还可以通过提问「在这个主题上生成一个短视频的剧本」或者「潜在投资者会问什么问题」来基于源文档生成创意。

Google 提供了一张绿色和蓝色界面的截图，显示在屏幕中间有一个计算机科学笔记的块，右侧有一个 AI 聊天机器人。聊天机器人的输入字段上方有一个方块，上面写着「1 个来源」，这可能意味着它将从用户上传的源文档中提取数据。左侧是一个导航面板，可以在多个笔记之间切换。还有一个返回按钮，可以返回到某个完全未知的主页面。它看起来并不像是一个完整的产品，但 Google 表示：「我们将经常与用户和社区进行交流，了解哪些方面运行良好，哪些方面还存在差距，以使 NotebookLM 成为一个真正有用的产品。」

从今天开始，Notebook LM 将向一小部分美国用户开放。您可以在此处注册等候名单：

https://notebooklm.google.com/

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